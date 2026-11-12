업비트, 캠퍼스 특강 2학기 마무리…누적 3200명 참여

AI 핵심 요약beta
- 두나무는 12일 대학생·청년 대상 업클래스 캠퍼스 2학기를 마무리했다
- 카이스트 등 3개 대학에서 임직원과 실무진이 진로·업계 경험을 공유했다
- 업클래스 캠퍼스는 지난해부터 14개 대학에서 청년 3200명을 만났다
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[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 디지털자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무는 대학생 및 청년을 대상으로 한 '업클래스 캠퍼스' 2학기 일정을 마무리했다고 12일 밝혔다.
카이스트, 숙명여자대학교, 이화여자대학교 등 3개 대학에서 진행된 이번 학기를 통해 업클래스 캠퍼스는 작년부터 전국 14개 대학을 순회하며 누적 3200명의 청년들을 만났다.
1학기에 서울 소재 6개 대학을 중심으로 진행한 데 이어, 2학기에는 지역 및 여성 인재로 저변을 확대했다. 이번 특강에는 업비트의 주요 임원진과 현직자들이 참여했다. 카이스트에서는 김동민 최고기술책임자(CTO)가 강연했고, 숙명여대와 이화여대에서는 윤선주 최고브랜드임팩트책임자(CBIO)가 미래 인사이트를 공유했다.
기획자, 앱 및 거래소 백엔드 개발자, 디지털자산 관리 담당, 세무회계사, 데이터 엔지니어 등 IT·핀테크 분야의 다양한 직군 실무진들도 모교를 찾아 업무 경험과 진로에 대한 조언을 제공했다.
올해 1, 2학기 참석자를 대상으로 한 사후 설문조사 결과, 응답자의 91.3%가 향후 업비트의 디지털자산 교육 프로그램에 다시 참여할 의향이 있다고 답했다. 이화여자대학교 참석자는 "강연 이후 관련 지식을 얻을 수 있었고, 업비트 이용자로서 더 큰 신뢰를 가지게 됐다"고 말했다.
romeok@newspim.com