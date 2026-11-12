남산케이블카, 양천구 초등생 200명에 남산 환경 탐방 지원

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 남산케이블카를 운영하는 한국삭도공업은 서울시 양천구 내 우리동네키움센터 아동 200여 명에게 남산 환경 탐방 행사를 지원한다.

[이미지=남산케이블카]

이번 사회공헌 사업은 사단법인 동행연우회가 주관하고 한국삭도공업이 후원하는 '양천키움 남산지키미 탐험대'의 일환으로, 10월부터 12월까지 3개월간 진행된다.

행사에는 양천구 우리동네키움센터 9개소를 이용 중인 초등학교 아동 200여 명이 참여한다. 참가자에게는 남산케이블카 왕복 탑승권과 점심 식사 등 1인당 3만 원 상당의 지원이 제공된다.

참가 아동들은 11월 12일 남산케이블카를 이용해 남산에 올라 서울 도심 전경과 자연경관을 감상한다. 또한 탐방로 주변 쓰레기를 줍는 '줍깅' 환경보호 캠페인 활동에 참여할 예정이다.

사전에 제작한 안내판과 손그림 엽서를 활용해 시민과 외국인 관광객에게 남산의 자연환경과 보호 방법을 소개하는 '어린이 도슨트' 활동도 진행한다.

현장 체험 후에는 남산에서 보고 느낀 점을 그림으로 표현하고, 작품을 각 센터에 전시해 가족과 지역 주민에게 소개할 계획이다.

남산케이블카 관계자는 "아이들이 서울의 상징인 남산에서 자연을 가까이 느끼고 즐거운 추억을 만들길 바란다"며 "앞으로도 지역사회와 협력해 어린이들이 남산에서 다양한 경험을 할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

동행연우회 관계자는 "이번 프로그램은 아이들이 남산의 자연을 직접 관찰하고 환경보호 활동에 참여한다는 점에서 의미가 있다"며 "남산에서 배운 자연의 소중함을 가족과 이웃에게도 전하는 계기가 되길 바란다"고 밝혔다.

한편 남산케이블카는 지난 9월 남산서울타워 광장에서 열린 '제4회 어린이 사생대회'를 후원하고 참가 어린이들에게 케이블카 무료 탑승 기회를 제공한 바 있다.

당시 어린이들이 남산의 풍경을 그림으로 표현하도록 지원했으며, 이번에는 남산의 자연을 직접 살펴보고 환경보호 활동에 참여하는 기회를 마련했다. 남산케이블카는 앞으로도 어린이들이 남산에서 자연과 문화를 경험할 수 있도록 다양한 체험 활동을 지원할 계획이다.

whitss@newspim.com