LG유플러스, 장애아동 가정에 의료·생계비 500만원 지원

AI 핵심 요약beta
- LG유플러스가 12일 임직원 기부금 500만원을 장애아동 가정에 지원했다.
- 후원금은 중증 지체장애아동의 재활치료비와 생활비로 사용됐다.
- LG유플러스는 최근 두 차례 장애인 가정에 총 1000만원을 기부했다.
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지난달 척수장애인 지원 이어 두 번째…총 1000만원 전달
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = LG유플러스는 임직원 참여형 기부 프로그램 '천원의 사랑'을 통해 마련한 기부금 500만원을 지체장애아동 가정의 생계비와 의료비로 지원한다고 12일 밝혔다.
LG유플러스는 초록우산과 기부금 전달식을 열고 중증 장애로 지속적인 재활치료와 돌봄이 필요한 아동의 가정에 후원금을 전달했다. 기부금은 재활치료비와 치료 관련 부대비용, 필수 생활비 등에 사용된다.
이번 지원은 지난 11일 '지체장애인의 날'을 맞아 마련됐다.
'천원의 사랑'은 2016년 시작된 임직원 참여형 기부 프로그램으로, 직원들이 매월 희망 금액을 정해 급여에서 기부하는 방식으로 운영된다.
LG유플러스는 지난달에도 척수장애인 가정에 500만원을 지원하는 등 최근 두 차례에 걸쳐 총 1000만원을 기부했다.
정은영 LG유플러스 CTO기획팀 선임은 "임직원들이 함께 모은 정성이 장애아동과 가족이 치료와 일상을 이어가는 데 힘이 되길 바란다"고 말했다.
syu@newspim.com