카카오인베스트먼트, 과학기술원 AI 창업팀 8곳 선정…7500만원 지원

AI 핵심 요약beta
- 카카오인베스트먼트는 10일 AI 창업팀 8곳을 선정해 시상했다.
- 대상은 UNIST 로콘, 우수상은 KAIST 밀리트랙 등이 받았다.
- 카카오는 수상팀에 총 7500만원을 지원하고 기술 검증을 연계한다.
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UNIST 로콘 대상 수상
[서울=뉴스핌] 심재민 기자 = 카카오인베스트먼트가 국내 4대 과학기술원 소속·출신 인공지능(AI) 창업팀 8곳을 선정하고 총 7500만원의 상금을 지원한다.
카카오인베스트먼트는 지난 10일 경기 용인시 카카오 AI 캠퍼스에서 '카카오 AI 돛 출항 2기' 본선과 시상식을 개최했다고 12일 밝혔다.
이번 프로그램에는 한국과학기술원(KAIST), 광주과학기술원(GIST), 대구경북과학기술원(DGIST), 울산과학기술원(UNIST) 소속 및 출신 122개 팀이 지원했다. 이 가운데 12개 팀이 본선에 올라 기술과 사업 모델을 발표했으며, 최종 8개 팀이 수상했다.
대상은 중소기업용 업무 자동화 인공지능 비서인 '나만의 업무 에이전트'를 개발한 UNIST의 로콘이 받았다. 우수상에는 KAIST의 밀리트랙과 GIST의 스페이스에이아이가 선정됐다.
장려상은 에프22(KAIST), 지오로봇(DGIST), 로켓툴즈(GIST), 트립빌더(UNIST), 퀘스터(DGIST) 등 5개 팀이 받았다.
상금은 대상 3000만원, 우수상 각 1000만원, 장려상 각 500만원이다. 카카오인베스트먼트는 수상팀을 대상으로 카카오 계열사와의 기술 검증(PoC) 및 투자 심의를 연계할 계획이다. 실제 기술 검증과 투자는 별도 심사와 협의를 거쳐 결정된다.
'카카오 AI 돛 출항'은 과학기술원의 AI 연구 성과를 창업과 사업화로 연결하기 위한 지원 프로그램이다.
김도영 카카오인베스트먼트 대표는 "지역 연구 역량과 시장 사이의 거리를 좁히기 위해 카카오와 4대 과학기술원이 뜻을 모았다"며 "각 팀이 기술 가능성을 시장에 증명하고 성장해 나가길 바란다"고 말했다.
flurry327@newspim.com