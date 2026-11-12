동대문엽기떡볶이, 2027학년도 수능 응시 연령대 대상 할인 쿠폰 지급 행사 진행

AI 핵심 요약beta
- 동대문엽기떡볶이가 19일 수능 응시 연령층에 할인 쿠폰을 지급했다
- 2006~2008년생은 22일까지 네이버 폼으로 행사에 응모할 수 있다
- 추첨으로 5000명을 선정해 30일 할인 쿠폰을 발급할 예정이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 외식 브랜드 동대문엽기떡볶이가 오는 11월 19일 실시되는 2027학년도 대학수학능력시험 일정에 연계하여, 해당 시험 응시 연령대 소비자를 대상으로 자사 제품 할인 쿠폰을 지급하는 프로모션 행사를 진행한다.
해당 할인 쿠폰 지급 행사의 응모 기간은 11월 9일부터 11월 22일까지 총 14일간으로 지정되어 운영된다. 행사 참여 가능 대상은 출생연도 기준 2006년생부터 2008년생까지로 한정되어 적용된다. 해당 연령 조건에 부합하는 행사 참여 희망자는 지정된 기한 내에 별도의 오프라인 매장 방문 절차 없이, 온라인 플랫폼인 네이버 폼 양식을 활용해 신청 서류를 작성 및 제출하는 방식으로 응모 절차를 진행할 수 있다.
접수된 응모자를 대상으로 한 당첨자 선정 방식은 무작위 추첨 시스템을 통해 이루어지며, 최종 선발 인원 규모는 총 5,000명으로 배정되었다. 당첨자로 선정된 인원에게는 동대문엽기떡볶이 판매 제품 구매 시 적용 가능한 할인 쿠폰이 일괄 지급될 예정이다. 최종 당첨자 명단 발표 및 쿠폰 발급 일정은 전체 응모 기간이 종료된 이후인 11월 30일로 지정되어 처리된다.
한편, 해당 외식 브랜드는 지난 2018년부터 매년 대학수학능력시험이 치러지는 일정에 맞추어 이와 유사한 형태의 특정 연령대 대상 쿠폰 지급 및 프로모션 행사를 기획해 운영해 온 이력이 있다. 이번 행사 역시 오프라인 서류 제출 등 복잡한 절차를 배제하고 온라인 폼 제출 방식으로 행정 처리 구조를 단순화하여 접수 인프라를 가동하고 있다.
ohzin@newspim.com