LG유플러스, '레드닷 디자인 어워드' 본상 수상

상품·서비스·매장 전반 고객 경험 혁신 성과 인정
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = LG유플러스는 지난 6일(현지시간) 독일 베를린에서 열린 '레드닷 디자인 어워드 2026' 시상식에서 브랜드 리브랜딩 프로젝트 'Simply. U+'로 브랜드·커뮤니케이션 부문 본상을 수상했다고 12일 밝혔다.
레드닷 디자인 어워드는 독일 iF 디자인 어워드, 미국 IDEA와 함께 세계 3대 디자인상으로 꼽힌다.
LG유플러스는 지난해 '고객의 복잡함을 덜어주고 선택에 확신을 더한다'는 철학을 담은 'Simply. U+'를 선포했다. 이후 상품과 서비스, 고객 지원, 오프라인 매장, 디지털 채널 전반에 걸쳐 브랜드 언어와 디자인 원칙을 통합하고 고객 경험 개선을 추진해 왔다.
이번 수상은 'Simply. U+'가 거둔 첫 글로벌 디자인 어워드 성과다.
장준영 LG유플러스 마케팅그룹장(상무)은 "고객이 U+를 만나는 모든 순간에 변화를 체감할 수 있도록 브랜드 경쟁력을 발전시켜 나가겠다"고 말했다.
syu@newspim.com