우양, 3분기 영업익 12억원...전년比 19% ↑

AI 핵심 요약beta
- 우양은 12일 3분기 매출 493억원·영업익 12억원을 기록했다
- 3분기 누적 HMR 수출액은 전년보다 125.7% 늘어난 201억원을 기록했다
- 우양은 수출 확대에 힘입어 2분기 순손실에서 3분기 순이익으로 전환했다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 가정간편식(HMR) 전문기업 우양은 2026년 3분기 개별 기준 매출액 493억원, 영업이익 12억원을 기록했다고 12일 밝혔다. 전년 동기 대비 매출액은 2.7%, 영업이익은 19.4% 증가했다.
회사에 따르면 3분기 누적 HMR 수출액은 전년 동기 대비 125.7% 급증한 약 201억원을 기록했다. 글로벌 고객사를 중심으로 공급 물량이 증가하면서 전체 수출액도 87.4% 늘었으며, 전체 매출에서 수출이 차지하는 비중은 15.8%까지 높아졌다.
우양은 2분기 당기순손실에서 3분기 순이익으로 흑자전환하며 외형 성장과 수익성 개선을 동시에 달성했다. 주요 식품 제조·유통사와 프랜차이즈를 중심으로 안정적인 공급망을 확보하고 있으며, 이들 고객군에서 전체 매출의 70% 이상이 발생하고 있다.
우양 관계자는 "HMR 제품의 해외 수출이 증가하면서 매출 성장과 수익성 개선을 동시에 이끌고 있다"며 "앞으로도 글로벌 고객사와의 협력을 강화하고 해외 공급 물량을 확대해 지속적인 외형 성장과 안정적인 수익 기반을 확보하겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com