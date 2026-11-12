신한자산운용, 아일랜드 ESS 개발 참여…투자도 추진

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300MW급 장주기 ESS 공동 개발 협약

신한은행 PF 주선·신한운용 지분 투자

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 신한자산운용이 아일랜드에서 추진하는 대규모 장주기 에너지저장장치(ESS) 개발 사업에 금융 파트너로 참여한다. 사업 초기부터 금융구조를 설계하고 펀드를 통한 지분 투자에 나서는 방식으로 해외 에너지 인프라 투자 확대를 추진한다.

12일 신한자산운용에 따르면 신한금융그룹은 지난 10일 서울 주한 아일랜드대사관에서 한국해외인프라도시개발지원공사(KIND), 아일랜드 에너지 개발사 럼클룬 에너지(Lumcloon Energy), 효성중공업과 '쿨포우라(Coolpowra) ESS' 공동 개발을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

협약식에는 숀 호이 주한 아일랜드 대사와 아일랜드 무역·투자진흥기관인 엔터프라이즈 아일랜드 관계자들이 참석했다.

이번 사업은 아일랜드 서부 골웨이주에 300MW 출력으로 8시간 동안 전력을 공급할 수 있는 2400MWh 규모의 배터리 ESS를 구축하는 프로젝트다.

신한자산운용 CI. [사진=신한자산운용]

사업은 특수목적법인(SPV)을 통해 추진한다. 신한은행이 선순위 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 주선을 맡고 신한자산운용은 펀드를 조성해 투자 자금을 공급할 예정이다.

신한자산운용과 신한은행은 개발 초기부터 현지 개발사와 함께 SPV의 지분·지배구조와 금융구조를 설계한다. 이를 통해 사업의 자금조달 가능성을 높이고 신한자산운용이 금융 파트너이자 사업주(Sponsor)로 참여하는 방안도 추진한다.

아일랜드는 데이터센터 확충으로 전력 수요가 증가하는 동시에 풍력 발전 비중이 높아지면서 전력 저장설비의 필요성이 커지고 있다. 쿨포우라 ESS는 풍력 발전으로 생산한 잉여 전력을 저장한 뒤 수요가 높은 시간대에 공급해 전력계통 안정화에 기여할 것으로 기대된다.

신한자산운용 관계자는 "아일랜드는 데이터센터 확대와 재생에너지 비중 증가로 유연성 전원과 저장설비에 대한 구조적 수요가 확인되는 시장"이라며 "개발 초기 단계부터 참여해 우리 기업의 설비·시공 역량이 프로젝트에 반영될 수 있는 금융구조를 만들겠다"고 말했다.

plum@newspim.com