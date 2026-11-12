폴라리스오피스, '오피스도우미' 매출 295% 급증…클라우드로 성장 가속

이동통신 3사 PASS 앱 기반 모바일 문서 서비스 확대

안심클라우드 연계로 이용자 편의·반복매출 기반 강화

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 폴라리스오피스가 모바일 문서 서비스 '오피스도우미'의 클라우드 연계를 통해 통신사 기반 반복매출 사업 확대에 나선다. 기존 문서 열람·편집 중심의 서비스를 보관·관리 영역까지 확장해 이용자 편의성을 높이고, 서비스 경쟁력 강화를 통해 지속적인 성장 기반을 마련한다는 전략이다.

12일 폴라리스오피스는 클라우드 서비스 운영사 오션블루의 '안심클라우드'와 협업해 모바일 문서 서비스 '오피스도우미'의 클라우드 연계를 추진한다고 밝혔다. 이를 통해 이용자의 문서 활용 범위를 기존 열람·편집에서 보관·관리까지 확대한다.

오피스도우미는 SKT·KT·LG U+ 등 이동통신 3사의 PASS 앱에서 제공하는 문서 열람·편집 부가서비스다. 안심클라우드는 문서와 사진, 영상 등 다양한 데이터를 저장·관리할 수 있는 클라우드 서비스다.

폴라리스오피스 로고. [사진=폴라리스오피스]

이번 협업으로 이용자는 안심클라우드에 보관한 문서를 오피스도우미에서 불러와 열람·편집하고, 스마트폰에서 작업한 문서를 다시 클라우드에 저장할 수 있다. 문서 편집과 보관이 하나의 이용 흐름으로 연결되면서 모바일 환경에서 문서를 보다 편리하게 관리하고 활용할 수 있게 됐다.

특히 중요한 문서를 클라우드에 보관함으로써 기기 교체나 분실에 따른 문서 유실 부담을 줄이고, 필요할 때 저장된 문서를 다시 불러와 활용할 수 있다. 회사는 이를 통해 서비스 이용 편의성을 높이고 일상적인 문서 관리 수요에 적극 대응할 계획이다.

오피스도우미는 폴라리스오피스의 자체 오피스 기술을 이동통신사의 대규모 이용자 기반에 접목한 서비스로, 새로운 반복매출원으로 자리 잡고 있다. 올해 상반기 오피스도우미 관련 매출은 전년 동기 대비 295% 증가하며 서비스 성장세를 이어갔다.

회사 측은 오피스도우미가 기존 오피스 소프트웨어 기술을 활용해 안정적인 매출을 창출하는 사업모델로 성장하고 있다는 점에 주목하고 있다. 통신사 플랫폼을 통해 확보한 이용자 기반에 신규 기능을 지속적으로 추가함으로써 서비스 활용도를 높이고, 반복매출 사업의 성장 기반을 강화한다는 방침이다.

이번 클라우드 연계 역시 이러한 사업 확장 전략의 일환이다. 문서 열람·편집에 이어 보관·관리까지 이용 범위가 확대되면서 기존 고객의 지속적인 서비스 이용을 유도하고 신규 가입자 확보에도 긍정적인 효과를 기대하고 있다. 회사는 향후 다양한 서비스 연계를 통해 이용자 접점을 넓히고 통신사 기반 사업의 경쟁력을 지속적으로 강화할 계획이다.

AI와 보안 기술을 활용한 기능 고도화도 추진한다. AI 문서 작성 기능을 발전시키는 한편, 향후 클라우드 환경에서도 인증서를 활용해 문서를 공유할 수 있도록 관련 기능 도입을 검토하고 있다. 이를 통해 문서 작성부터 편집, 보관, 공유까지 이어지는 모바일 문서 활용 환경을 구축하고 서비스의 부가가치를 높인다는 구상이다.

폴라리스오피스 관계자는 "오피스도우미는 이동통신사의 대규모 이용자 기반과 당사의 오피스 기술을 결합해 지속적인 매출을 창출하는 사업으로 성장하고 있다"며 "이번 클라우드 연계를 시작으로 이용자가 체감할 수 있는 기능을 지속적으로 확대하고, AI 등 차별화된 기술을 접목해 서비스 경쟁력과 반복매출 기반을 함께 강화해 나가겠다"고 말했다.

한편, 폴라리스오피스는 자체 오피스 소프트웨어 기술력에 그룹사의 산업별 전문 데이터와 AI 기술을 결합하는 '버티컬 AI' 전략을 추진하고 있다. 문서 작성부터 결재·보안·데이터 분석까지 지원하는 지능형 업무 환경을 제공해 기업과 공공기관의 AI 전환(AX) 시장을 공략하고, 중장기 성장 기반을 강화할 방침이다.

특히 문서 보안 분야에서는 양자보안 기업 아톤과 협력해 '폴라리스웹오피스'에 양자내성암호(PQC) 기술을 적용하고 있다. 문서 생성부터 유통·저장까지 전 과정을 암호화해 보안 수요가 높은 금융기관과 에듀테크 등 B2B 시장을 우선 공략할 계획이다.

nylee54@newspim.com