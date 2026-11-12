'李대통령 만찬' 김민석, 종부세 완화론에 "부동산 정책 일관 유지가 당정 기조"

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"부동산 당청 간 이견은 오해…일관된 기조"

"전체 의원 모임 개최하기로 뜻 모았다"

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 김민석 더불어민주당 대표는 12일 이재명 대통령과의 만찬에서 부동산 세제 개편 문제를 크게 다루지 않았다며, 당정이 추진하는 부동산 정책의 기본 방향은 일관되게 유지한다는 입장을 밝혔다.

김 대표는 이날 당 공식 유튜브 '민주당티비'에서 세제 개편 문제에 대한 질문에 "그 부분은 (만찬에서) 크게 논의되지 않았다"고 선을 그었다.

김민석 더불어민주당 대표가 4일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에 참석해 생각에 잠겨 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

최근 부동산 정책을 두고 당청 간 이견이 드러났다는 지적이 나온 점에 대해선 "언론에 보도된 내용은 지난 고위당정협의 당시 의원들 사이의 다양한 의견을 브리핑하는 과정에서 나온 발언이 당의 공식 건의처럼 오인·오해된 것"이라고 일축했다.

그러면서 김 대표는 "현재 당정이 추진하는 부동산 정책의 기본 기조를 일관되게 지켜나가는 것이 바람직하다는 데 의견이 모여 있어, 이번 만찬에서 별도의 개편 논의는 따로 하지 않았다"고 덧붙였다.

계속해서 김 대표는 "저 같은 경우는 민간 소비율이 상대적으로 낮은 점을 어떻게 보완할 것인가에 대해 집중적으로 이야기했다"고 부각했다.

또 "경제와 관련해 한편으로는 전체적인 지표가 좋다는 이야기도 나눴지만, 실제 국민들이 느끼는 체감경기가 전체 지표를 따라가지 못하는 부분에 대한 우려도 공유했다"고 설명했다.

회동 배경에 대해선 "사실 저는 (취임 후) 78일 만의 첫 만찬은 아니다. 개인적으로 따로 뵙는 경우는 있지만, 한병도 원내대표와 이렇게 같이 만나 만찬을 한 것은 처음"이라고 했다.

이어 "마침 함께했던 천준호 수석부대표와 김태선 당대표 비서실장이 각각 (과거) 이재명 대통령의 비서실장과 수행실장을 지냈던 분들이라 편안한 분위기에서 대화가 오갔다"고 덧붙였다.

이와 함께 당정 간 스킨십 강화를 위한 제언도 오갔다. 김 대표는 "예산 항목 중 서로 관심 있는 사안을 논의했고, 앞으로 대통령께서 의원들을 더 자주 만나주셨으면 좋겠다는 권유도 드렸다"며 "이를 계기로 의원 전체 모임도 한 차례 개최하기로 뜻을 모았다"고 전했다.

seo00@newspim.com