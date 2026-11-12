李대통령, 16~19일 아세안·APEC 순방…"역내 다자외교 시작과 완성 견인"

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마닐라서 한-아세안·아세안+3 등 4개 회의…취임 후 첫 EAS 참석

선전 APEC선 AI·인구구조 의제 공고화…중동발 에너지 충격 대응 촉구

한반도 평화공존 구상 지지 확인…남북·북미 대화 재개 노력 공유

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 16일부터 19일까지 필리핀 마닐라와 중국 선전을 잇달아 방문해 아세안(동남아시아국가연합) 관련 정상회의와 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 참석한다.

위성락 국가안보실장은 12일 청와대 춘추관에서 사전 브리핑을 열고 이같은 순방 일정과 기대 성과를 발표했다.

이 대통령은 이번 순방에서 취임 후 처음으로 동아시아정상회의(EAS)에 참석하고, 지난해 APEC 의장국 경험을 바탕으로 아태 지역 협력 의제를 이어간다.

위 실장은 "이재명 정부 임기 첫해 APEC 정상회의 개최, 임기 후반부인 2029년 한-아세안 특별정상회의 개최로 역내 다자외교의 시작과 완성을 견인해 나가게 된다"고 말했다.

이재명 대통령이 지난 2025년 10월 29일 경북 경주박물관에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 한미 정상회담을 열고 있다. [사진=APEC 2025 KOREA & 연합뉴스]

◆"아세안은 경제·외교 핵심 파트너"…마닐라서 4개 정상회의 연쇄 참석

이 대통령은 먼저 16일 한-아세안 정상회의에 참석해 지난해 제시한 '한-아세안 포괄적 전략 동반자 관계(CSP) 비전'의 주요 이행 성과를 공유한다. 한국과 아세안은 2024년 수립한 최고 단계 협력 관계다. 이 대통령은 지난해 10월 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열린 한-아세안 정상회의에서 이 비전을 처음 내놨다.

위 실장은 "우리 경제·외교의 핵심 파트너인 아세안과의 협력 강화 방안을 폭넓게 논의할 예정"이라고 설명했다.

이어 한-메콩 정상회의에서는 한-메콩 전략적 동반자 관계의 발전 의지를 밝히고 핵심 광물, 초국가 범죄 대응 등 분야의 협력 심화 방안을 논의한다.

17일 오전에는 아세안+3(한·중·일) 정상회의에 참석해 내년 30주년을 앞둔 아세안+3의 미래 협력 방향을 제시하고 식량·에너지 분야 위기 대응 논의를 이끈다. 같은 날 오후에는 취임 후 처음으로 EAS에 참석해 온라인 스캠(사기) 등 역내 주요 현안에 대한 정부 입장을 밝히고 한반도 평화공존 구상을 공유할 계획이다.

EAS는 2005년 출범한 아세안과 주요국 정상들 간 전략 협의체로, 아세안 11개국을 포함해 한국, 일본, 중국, 호주, 뉴질랜드, 인도, 미국, 러시아 19개국이 참가한다.

위 실장은 이 대통령이 지난해 한-아세안 정상회의에서 제안한 한국 경찰과 아세아나폴(아세안 경찰협력기구)의 수사 공조가 한-아세안 최초의 경찰 협력사업으로 실현됐다고 성과를 소개하기도 했다. 그는 "연간 우리 국민 900만 명이 찾는 아세안 지역에서 우리 국민을 보호하는 또 하나의 안전망이 구축되고 있다"고 강조했다.

아울러 정부는 한국의 2대 교역·투자 지역인 아세안에 인공지능(AI)과 문화창조산업 등 미래 분야 협력 강화 방안을 제안해 우리 기업의 진출 기반을 넓힌다는 방침이다.

이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 올해 1월 5일 중국 베이징 인민대회당에서 열린 정상회담에 앞서 악수하고 있다. [사진=청와대]

◆"경주서 주도한 AI·인구구조 논의, APEC 핵심 의제로 공고화"

이 대통령은 18일 선전에 도착해 APEC 최고경영자(CEO) 서밋 참석을 시작으로 공식 일정에 들어간다. 이어 시진핑 중국 국가주석 내외가 주최하는 환영만찬에 참석한다.

19일 오전 시작하는 본회의에서는 올해 주제인 '함께 번영하는 아시아태평양 공동체 구축: 개방, 혁신, 협력'을 놓고 회원 정상 간 논의가 진행된다. 이 대통령은 정상회의 발언에서 우리 정책과 경험을 나누고, 지난해 의장국으로서 APEC 발전과 아태 지역 번영에 건설적으로 기여하겠다는 의지를 전달할 예정이다.

위 실장은 "작년 경주 APEC 정상회의에서 우리가 주도한 AI 협력과 인구구조 변화 대응 논의가 APEC 차원의 핵심 의제로 공고화되도록 하겠다"고 밝혔다.

그는 이번 정상회의에서 중동발 에너지 공급망 충격 대응 방안과 다자무역질서 회복 협력의 필요성도 촉구할 것이라고 설명했다. 또 두 정상회의 계기에 주요국 정상들과 다양한 방식으로 별도 접촉해 상호 신뢰를 쌓고 실질 협력을 공고히 하겠다고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난해 10월 27일 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열린 28차 아세안+3 정상회의에서 개회사를 하고 있다. [사진=대통령실] 2025.10.28 photo@newspim.com

◆"한반도 평화공존 정책 지지 확인"…역내 공동 도전과제 해법 주도

위 실장은 이번 순방의 기대 성과로 ▲역내 다자외교 무대에서 대한민국 비전의 지속 이행 ▲역내 주요국과의 실질 협력 강화 ▲에너지 공급망·초국가범죄·식량안보 등 공동 도전과제 해법 논의 주도 ▲한반도 평화공존·공동 성장 정책에 대한 지지 확인 등 네 가지를 꼽았다.

그는 "에너지 공급망, 초국가범죄, 식량안보 등 역내 공동의 도전과제에 대한 해법 논의를 주도하며 한국의 기여를 부각하겠다"고 강조했다.

정부는 남북·북미 대화 재개와 한반도의 항구적 평화 정착에 기울이는 노력을 소개하고 역내 국가들에 지속적인 지지와 건설적 기여를 당부할 방침이다.

위 실장은 아세안과 APEC 회원국들의 변함없는 지지를 확인하고 한반도 평화와 안정에 긍정적인 메시지를 발신하겠다고 밝혔다.

the13ook@newspim.com