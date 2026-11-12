13월의 보너스 챙기세요"…한투증권, 연말 절세법 공개

AI 핵심 요약beta
- 한국투자증권은 12일 연금저축·국내주식 배당 세제 교육영상을 공개했다.
- 영상은 연금 납입 한도와 세액공제, 배당소득 과세 기준 등을 설명했다.
- 교육영상은 공식 유튜브와 모바일트레이딩시스템, 홈페이지에서 확인할 수 있다.
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유튜브·모바일 앱서 교육 영상 2편 제공
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 한국투자증권이 연말정산을 앞두고 연금저축 세액공제와 국내주식 배당 관련 세제 정보를 담은 교육 영상을 공개했다.
투자자들이 연금 납입 현황과 배당소득 과세 기준을 점검하고 절세 혜택을 활용할 수 있도록 지원한다는 취지다.
12일 한국투자증권에 따르면 이번 교육 영상은 연금저축과 국내주식 배당 관련 세제를 주제로 총 2편으로 제작됐다.
'13월의 보너스 놓칠래? 연금저축 입금과 세액공제' 편에서는 연금저축 납입 한도와 세액공제 적용 기준 등을 설명한다. 연말정산을 앞둔 투자자들이 자신의 연금 납입 현황을 확인하고 세제 혜택을 점검할 수 있도록 구성했다.
'13월의 보너스 놓칠래? 국내주식 배당 및 세제안내' 편에서는 배당기준일 등 배당 투자의 기본 개념을 비롯해 배당소득 원천징수와 금융소득 종합과세 등 관련 세제를 다룬다.
교육 영상은 한국투자증권 공식 유튜브 채널의 '한투 사용백서' 코너에서 시청할 수 있다. 한국투자증권 모바일트레이딩시스템(MTS)의 '고객지원 → 한투앱 사용백서' 메뉴와 공식 홈페이지의 '이용안내 → 투자교육 → 고객동영상교육' 메뉴에서도 확인할 수 있다.
곽진 한국투자증권 eBiz본부장은 "연말은 한 해의 투자와 연금 납입 현황을 점검하고 절세 기회를 확인하기 좋은 시기"라며 "고객들이 복잡한 세제와 관련 절차를 쉽게 이해하고 필요한 혜택을 놓치지 않도록 실용적인 교육 콘텐츠를 지속적으로 제공하겠다"고 말했다.
plum@newspim.com