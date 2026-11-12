아이센스, 세계 당뇨병의 날 맞아 환우·가족 '당글램핑' 개최

'케어센스 에어' 활용해 개인별 혈당 반응 확인 및 관리 중요성 공유

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 글로벌 바이오센서 전문기업 아이센스가 세계 당뇨병의 날을 맞아 당뇨병 환우와 가족이 함께하는 글램핑 행사를 개최했다고 12일 밝혔다. 지난 7~8일 경기 남양주 더드림핑에서 1박 2일간 진행된 이번 행사는 참가자 모집에서 17대 1의 경쟁률을 기록했다.

아이센스는 국제당뇨병연맹(IDF)이 제시한 2026~2027년 세계 당뇨병의 날 주제인 '당뇨병 조기 대응'에 맞춰 행사를 기획했다. 당뇨병이 가족력과 생활 습관의 영향을 함께 받는 질환이라는 점에 주목해 환우와 가족이 함께 건강 관리 경험을 공유할 수 있도록 구성했다.

행사에 참여한 성인들은 아이센스의 연속혈당측정기(CGM) '케어센스 에어'를 착용하고 혈당 반응을 확인했다. 동일한 식사와 신체활동에도 개인마다 혈당 반응이 다르게 나타날 수 있다는 점을 가족과 함께 살펴보는 방식으로 진행됐다.

참가 가족들은 제2형 당뇨병 위험도 평가, 스트레칭, 당뇨병 관련 퀴즈 등 다양한 프로그램에 참여했으며, 캠프파이어를 통해 서로에게 응원의 메시지를 전하는 시간도 가졌다.

아이센스가 지난 7일 경기 남양주 더드림핑에서 연 '당글램핑 with 케어센스 에어'에 참가한 환우 가족들이 기념촬영을 하고 있다. [사진=아이센스]

아이센스 관계자는 "당뇨병은 혼자가 아니라 가족과 함께할 때 더 든든하게 마주할 수 있다"며 "앞으로도 환우뿐 아니라 환우 가족까지 함께 참여할 수 있는 행사를 꾸준히 마련해 나가겠다"고 말했다.

국제당뇨병연맹의 '당뇨병 아틀라스 2025'에 따르면 전 세계 성인 9명 중 1명인 약 5억8900만명이 당뇨병을 앓고 있으며, 이 가운데 10명 중 4명 이상은 자신의 질환 사실을 모르는 것으로 추정된다. 국내에서도 30세 이상 당뇨병 환자는 약 565만 명이며, 당뇨병 전단계까지 포함하면 1700만명 이상이 혈당 관리가 필요한 것으로 추정된다.

nylee54@newspim.com