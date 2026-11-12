자유총연맹 경북지부, '2026 자유수호 지도자 한마음대회' 개최

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22개 시·군 회원 1000여명 참석

자유민주주의 수호에 뜻 모아

이동영 회장 "역사적 소명" 강조

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 한국자유총연맹 경상북도지부가 자유민주주의 수호와 지역사회 봉사활동 활성화를 위한 회원 결속에 나섰다.

한국자유총연맹 경북도지부(회장 이동영)는 지난 10일 오후 경북 울진군 울진연호문화센터에서 '2026 자유수호 지도자 경상북도 한마음대회'를 개최했다고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 한국자유총연맹 경북도지부는 지난 10일 오후 경북 울진군 울진연호문화센터에서 '2026 자유수호 지도자 경상북도 한마음대회'를 개최했다. 사진은 이동영 경북도회장을 비롯한 간부와 초청인사들이 기념촬영을 한 모습. [사진=자총경북도지부] 2026.11.12 yjlee@newspim.com

이번 대회에는 경북 22개 시·군지회 회원 1000여명이 참석해 자유민주주의 수호 의지를 다지고, 나눔과 봉사활동 및 미래세대 교육 등을 통해 지역사회 발전에 앞장서는 국민운동단체로 거듭날 것을 다짐했다.

행사에는 이철우 경북도지사를 비롯해 이동영 한국자유총연맹 경북도회장, 박형수 국회의원, 이춘우 경북도의회 부의장, 임종식 경북도교육감, 황이주 울진군수와 도·군의원 등이 참석했다.

행사는 오후 2시 30분부터 진행된 식전 공연과 본행사로 나뉘어 열렸다. 식전행사에서는 최우진 등 인기가수들의 공연이 펼쳐져 참석자들의 호응을 얻었다.

이어진 본행사에서는 자유수호와 지역발전에 기여한 유공 조직원에 대한 표창 수여가 진행됐다. 참석자들은 자유수호 결의문을 낭독하며 자유민주주의 체제 수호와 국가 안보를 위한 실천 의지를 다졌다.

이동영 경북도회장은 대회사에서 "확고한 국가관과 투철한 사명감을 바탕으로 '경북의 힘으로 새로운 대한민국!'을 만드는 데 앞장서겠다"고 밝혔다.

이어 "한국자유총연맹이 자유수호와 안보 지킴이로서 역사적 소명을 다할 수 있도록 경북도 6만 회원들의 적극적인 참여와 성원을 부탁드린다"고 강조했다.

한편 한국자유총연맹 경북도지부는 자유민주주의 가치 확산과 지역사회 봉사, 안보 의식 제고 및 미래세대 교육 등을 위한 활동을 이어가고 있다.

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 한국자유총연맹 경북도지부는 지난 10일 오후 경북 울진군 울진연호문화센터에서 '2026 자유수호 지도자 경상북도 한마음대회'를 개최했다. 사진은 이동영 경북도회장을 비롯한 간부와 참석자들이 기념촬영을 한 모습. [사진=자총경북도지부] 2026.11.12 yjlee@newspim.com

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