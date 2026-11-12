오리엔트정공, 코모텍과 방산·로봇 부품 공동개발

AI 핵심 요약beta
- 오리엔트정공은 12일 코모텍과 방산·로봇·미래차 부품 개발 업무협약을 체결했다
- 양사는 모터·액추에이터 공동개발부터 시제품 제작과 양산체계 구축까지 협력한다
- 국내외 고객 발굴과 정부 연구개발 과제 참여를 통해 사업화를 단계적으로 추진한다
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첨단산업 핵심부품 공동개발 추진
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 자동차 부품 전문기업 오리엔트정공이 첨단 구동부품 기술기업 코모텍과 방산·로봇·미래자동차 분야의 핵심부품 개발을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 12일 밝혔다.
양사는 모터와 액추에이터 등 구동부품을 협력 대상으로 공동 기술 검토와 제품 개발부터 시제품 제작, 성능 검증을 거쳐 양산 공정 구축과 품질관리까지 함께 진행할 계획이다.
회사에 따르면 코모텍은 구동부품 기술·설계 역량을, 오리엔트정공은 자동차부품 양산 경험과 품질관리 역량을 보유하고 있다. 양사는 이를 결합해 첨단산업 분야로 사업영역을 확대한다는 방침이다.
영업과 연구개발(R&D) 분야에서도 협력한다. 국내외 신규 고객을 공동으로 발굴하고 정부 R&D 과제에도 함께 참여할 예정이며, 사업성이 확인된 제품부터 단계적으로 사업화를 추진한다.
오리엔트정공 관계자는 "이번 협약은 기존 자동차부품 사업에서 축적한 생산기술과 품질관리 역량을 첨단산업 분야로 확장하기 위한 협력의 출발점"이라며 "양사의 핵심역량을 결합해 경쟁력 있는 제품을 개발하고 방산·로봇·미래차 분야에서 사업 기회를 넓혀 나가겠다"고 말했다.
회사는 이번 업무협약을 시작으로 구체적인 협력 대상 제품과 사업화 가능성을 검토하고 향후 개별 사업의 추진 조건과 역할을 협의해 나갈 계획이다.
nylee54@newspim.com