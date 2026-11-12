비보존제약, 대장내시경 하제 '라라팡정' 중국 수출 계약

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하이난 의료특구 중심 공급…계약기간 최소 10억원 규모

오는 2027년 1분기 첫 수출 목표…홍콩·광둥성 확대 추진

[서울=뉴스핌] 설희 기자 = 비보존제약은 대장내시경 하제 '라라팡정'의 중국 수출 계약을 체결하고 중화권 시장 공략에 나선다고 12일 밝혔다. 계약기간 동안 예상 공급액은 최소 10억원이다.

이번 계약은 중국 하이난성에 소재한 G사와 체결했다. G사는 지난 8월 비보존제약이 비마약성 진통제 '어나프라주'의 하이난성 의료특구 완제품 공급 계약을 체결한 업체와 동일하다.

비보존제약은 기존 중국 파트너사와의 협력을 통해 어나프라주에 이어 라라팡정까지 공급 품목을 확대하게 됐다.

비보존제약 로고. [사진=비보존제약]

공급은 중국 하이난성 보아오러청 국제의료관광선행구를 중심으로 진행된다. 회사는 오는 2027년 1분기 첫 수출을 목표로 현지 의료기관에 라라팡정을 공급할 계획이다.

하이난 보아오러청 의료특구는 중국 정부가 지정한 의료·바이오 특화 지역이다. 해외에서 허가된 의약품의 경우 중국 국가약품감독관리국(NMPA)의 정식 허가와 별도로 일정 요건을 충족하면 의료기관에서 제한적으로 사용할 수 있다.

이번 계약에는 하이난 의료특구 외에도 일정 조건을 충족할 경우 홍콩과 중국 본토 광둥성 일부 의료기관까지 공급 지역을 확대할 수 있는 내용이 포함됐다. 회사는 하이난 의료특구를 시작으로 현지 공급 기반을 구축하고 중화권 내 판매 지역을 단계적으로 확대할 계획이다.

라라팡정은 대장내시경 검사 전 장내 잔여물을 제거하기 위해 복용하는 정제형 장정결제다. 기존 액상형 장정결제와 달리 정제를 물과 함께 복용하는 방식이다.

비보존제약 관계자는 "현재 중국에서는 정제형 대장내시경 하제가 허가되지 않은 만큼 이번 계약을 통해 현지 시장에 선제적으로 진입할 것"이라며 "향후 홍콩과 중국 본토로 공급 지역을 확대해 해외 사업 경쟁력을 강화하겠다"고 말했다.

winter1004@newspim.com