카카오뱅크 외국인통장, 출시 한 달 만에 2만 계좌

AI 핵심 요약beta
- 카카오뱅크는 12일 외국인통장 누적 계좌가 2만 좌를 기록했다고 밝혔다
- 124개 국적 고객이 가입했으며 미얀마·중국·베트남 순으로 많았다
- 가입자의 37.8%는 유학생이며 체크카드도 1만 장 이상 발급됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 카카오뱅크는 '외국인통장'이 지난달 출시 후 한 달 만에 누적 계좌 개설 수 2만 좌를 기록했다고 12일 밝혔다. 평균 2분마다 1개 계좌가 개설된 셈이다.
외국인통장은 만 19세 이상 국내 거주 외국인을 대상으로 한 입출금통장이다. 영업점 방문 없이 모바일 앱에서 약 5분 만에 계좌를 개설할 수 있다. 공공 마이데이터를 활용해 이름, 국적, 주소, 직업 등 정보를 자동으로 불러오고, 필요한 서류도 앱에서 제출할 수 있다.
출시 한 달 만에 124개 국적의 외국인이 통장을 개설했다. 미얀마가 30.3%로 가장 많았으며 중국(18.0%), 베트남(16.6%), 태국(4.8%), 일본(4.6%) 순이었다. 여성 고객 비중은 52%였다.
가입 고객 10명 중 약 4명은 유학생이었다. 국내 체류 목적별로는 유학이 37.8%로 가장 많았고, 취업 및 근로(26.3%), 결혼이민(12.7%), 재외동포(9.2%), 영주(7.1%) 순이었다.
외국인통장과 연계한 '프렌즈 체크카드'는 1만 장 이상 발급됐으며, 여유 자금을 보관하고 이자 혜택을 받을 수 있는 '세이프박스'도 1000좌 이상 개설됐다. AI 다국어 번역 서비스 이용자는 2만 1000명에 달했으며, 이용 언어는 영어(61.3%), 베트남어(23.7%), 중국어(15.0%) 순이었다.
romeok@newspim.com