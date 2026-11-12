김민석, '신천지 갈등 최고조' 정청래에 "만나서 대화로 풀기 위해 노력 중"

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"신천지 자체 조사 결과 비공개, 중진들 권유 영향"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 김민석 더불어민주당 대표가 12일 신천지 당원 집단가입 의혹을 놓고 당내에서 갈등을 빚고 있는 정청래 전 대표와 만나겠다는 취지로 발언했다.

김 대표는 이날 당 유튜브 방송 '민티 07'에 출연해 정 전 대표와 직접 만나 갈등을 풀어야 한다는 당 중진들의 의견에 대해 "만나서 대화로 풀어 가자는 것에 대해서는 좋다고 생각한다"며 "그렇게 하려고 생각하고 있고 그런 노력을 하고 있다"고 했다.

김민석 더불어민주당 대표는 12일 당 유튜브 방송 '민티 07'에 출연해 정 전 대표와 직접 만나 갈등을 풀어야 한다는 당 중진들의 의견에 대해 "만나서 대화로 풀어 가자는 것에 대해서는 좋다고 생각한다"며 "그렇게 하려고 생각하고 있고 그런 노력을 하고 있다"고 말했다. [사진=뉴스핌 DB]

김 대표는 "바로 다 반영되지는 않지만 그런 시도도 하고 있다"며 "계속해서 그런 각도에서 이 문제는 풀어 가도록 노력하겠다"고 말했다.

김 대표는 최근 의원총회에서 신천지 관련 논란에 대해 사과하고 당 차원의 자체 조사 결과를 전면 공개하지 않은 것은 중진 의원들의 권유에 따른 결정이었다고 설명했다.

그는 의총 전날 당 중진들과 만찬을 가졌다면서 "이 문제를 최대한도로 덜 갈등적인 방식으로 푸는 것이 좋겠다는 권유가 있었고 그것이 제 마지막 판단을 하는 데 상당히 영향을 미쳤다"고 했다.

우원식·박지원 의원 등 당 중진들은 최근 신천지 문제로 불거진 당내 갈등을 해소하기 위해 김 대표와 정 전 대표가 직접 만나 관계를 회복해야 한다고 제안했다. 그러나 정 전 대표는 11일 "가해자와 피해자가 50%씩 책임을 나눠서 지라는 것이냐", "심판 행세하지 말고 빠지라"며 강하게 반발했다.

김 대표는 이날 "우원식, 박지원 의원께서 난데없이 욕을 먹었다"며 "당황스러운 상황이 되신 게 조금 죄송하다"고 했다.

chogiza@newspim.com