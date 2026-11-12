DB하이텍, 전력반도체로 공장 '풀가동'…3분기 영업익 900억원

고전압 전력반도체 비중 늘며 판매단가 상승…AI 데이터센터·전기차로 8인치 고도화

상우캠퍼스 클린룸 완공…차세대 전력반도체 라인 월 10만장 이상으로 확충



[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 전력반도체 수요에 힘입어 8인치 파운드리 공장을 사실상 풀가동하면서 DB하이텍이 3분기 실적 성장을 이뤘다. 고전압 제품 비중을 늘려 판매단가를 끌어올렸고, 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차 등 고성장 분야로 고객층을 넓혔다.

DB하이텍은 12일 공시를 통해 3분기 매출액 4034억원, 영업이익 900억원을 기록했다고 밝혔다. 전년 동기 대비 매출은 14%, 영업이익은 7% 늘었다. 영업이익률은 22%다. 3분기까지 누적 매출은 1조1774억원, 누적 영업이익은 2622억원으로 지난해 같은 기간보다 각각 19%, 24% 증가했다.

DB하이텍 부천캠퍼스 전경. [사진=DB하이텍]

실적을 이끈 것은 주력 제품인 전력반도체다. 회사는 수요가 꾸준히 이어지면서 공장 가동률은 사실상 100%를 유지했다. 제품 구성도 부가가치가 높은 고전압 전력반도체(HV BCD) 비중이 커지면서 판매단가가 올랐다. 자동차·산업용 반도체를 비롯해 AI 데이터센터, 로봇 등 고부가 응용처의 수요 증가도 실적에 보탬이 된 것으로 분석된다.

DB하이텍은 HV BCD와 3세대 슈퍼정션(SJ) MOSFET, 특화 이미지센서(Specialty CIS) 등 고부가가치 제품을 중심으로 사업 경쟁력을 키우고 있다. 특히 AI 데이터센터와 전기차처럼 성장성이 큰 분야로 사업을 넓히며 8인치 파운드리 사업을 고도화하고 있다. 이를 통해 AI 시대 핵심 반도체 공급자로서 입지를 다진다는 전략이다.

DB하이텍은 증가하는 파운드리 수요에 대응하기 위한 생산라인 투자도 순차적으로 진행 중이다. 최근 충북 음성군 상우캠퍼스의 클린룸을 완공했다. 이곳을 기반으로 중장기 투자를 거쳐 월 4만장 규모의 생산능력을 추가로 확보할 계획이다. 이를 통해 차세대 전력반도체 생산라인을 월 10만장 이상 규모로 늘린다는 목표다.

DB하이텍 관계자는 "향후 고객 확보 및 기술 개발 추이, 투자 여력 등을 종합적으로 고려해 생산능력을 단계적으로 확대해 나가면서 중장기 성장기반을 더욱 탄탄하게 다질 계획"이라고 말했다.

raul1649@newspim.com