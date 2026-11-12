더존비즈온, AI 경영시스템 국제표준 'ISO/IEC 42001' 인증 획득

AI 핵심 요약beta
- 더존비즈온은 12일 AI 경영시스템 국제표준 인증을 획득했다
- ONE AI 공급·운영 부문 대상 AI 거버넌스 체계를 구축했다
- AI HUB를 통해 위험관리와 데이터 관리 체계를 지속 강화할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 더존비즈온이 인공지능(AI) 경영시스템 국제표준 인증을 획득하며 AI 서비스 운영 및 관리 체계 강화에 나섰다.
12일 더존비즈온은 한국생산성본부인증원(KPC인증원)으로부터 AI 경영시스템 국제표준인 'ISO/IEC 42001' 인증을 획득했다고 밝혔다.
이번 인증은 더존비즈온의 AI 서비스 'ONE AI' 공급 및 운영 부문을 대상으로 이뤄졌다. 회사는 신설 조직인 'AI 거버넌스 사무국'을 중심으로 관련 경영시스템을 구축하고 인증 심사를 통과했다.
ISO/IEC 42001은 국제표준화기구(ISO)와 국제전기기술위원회(IEC)가 2023년 제정한 AI 경영시스템 국제표준이다. AI 개발 및 운영 과정에서 발생할 수 있는 위험에 대한 평가와 영향평가, 데이터 관리, 공급자 관리 등 조직의 AI 관리 체계를 평가한다. 인증 유효기간은 3년이다.
더존비즈온은 향후 매년 진행되는 사후관리심사에 맞춰 AI 성능평가 기준을 정비하고 위험 평가 체계와 데이터 관리, 임직원 교육 등을 지속적으로 추진할 계획이다.
더존비즈온 관계자는 "AI 통합 플랫폼 'AI HUB'를 통해 연내 인벤토리 구축 및 리스크 등급 분류를 완료하고, 내년 상반기까지 모니터링 기능을 도입해 관련 관리 체계를 유지할 계획"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com