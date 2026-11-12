LG디스플레이, 임직원 기술 워크숍 'Tech X' 개최

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차세대 OLED 패터닝 기술 'FLiPP' 처음 공개

정철동 사장 "기술로 새로운 가치 만들어야 "

[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = LG디스플레이가 임직원을 대상으로 20여년간 축적해온 디스플레이 기술과 인공지능(AI)를 활용한 업무 혁신 사례를 공유한다. 차세대 유기발광다이오드(OLED) 기술도 임직원들에게 처음 공개한다.

LG디스플레이가 11일부터 13일까지 파주 사업장에서 임직원을 대상으로 디스플레이 기술 워크숍 'Tech X'를 개최한다고 12일 밝혔다.

이번 행사는 지난 20여년간 축적한 기술을 공유하고 AI 기반 업무 혁신 사례를 전시하는 자리다. R&D 포럼, AI 전환(AX) 스쿼드 챔피언십, 인사이트 세미나, 테크 트립 등 다양한 프로그램으로 구성됐다.

정철동 LG디스플레이 사장. [사진=LG디스플레이]

R&D 포럼에서는 LG디스플레이의 핵심 기술이 적용된 57가지 제품과 기술이 전시된다. 국제정보디스플레이학회(SID), 국제마이크로일렉트로닉스회의(IMID) 등 글로벌 학회에서 발표·수상한 우수 논문 포스터 30여건도 선보인다.

AX 스쿼드 챔피언십은 임직원들이 AI를 통해 업무를 개선한 우수 사례를 시상하는 프로그램이다. AI 에이전트 기반 업무 혁신 사례와 AI 시뮬레이션 기반 기술 혁신 사례를 전시하는 AX 스테이지도 운영된다.

인사이트 세미나에서는 김현재 국제정보디스플레이학회(SID) 사무총장이 미래 디스플레이 기술 발전 방향을 제시하고, 이순영 LG AI 연구원 랩장이 'AX의 현재와 미래'를 주제로 강연한다. 마곡 사업장에서는 차별화 기술이 적용된 제품을 직접 체험할 수 있는 테크 트립 프로그램을 진행한다.

이번 행사에서는 차세대 유기발광다이오드(OLED) 패터닝 기술인 'FLiPP(FMM-Less innovative Pixel Patterning)'을 전사 임직원에게 처음 공개한다. 회사는 이 기술의 가치와 경쟁력 강화 의미를 공유하고 기술 로드맵에 대한 전사 차원의 공감대를 형성할 계획이다.

정철동 LG디스플레이 사장은 "기술 중심 회사라면 남들이 하지 않는 것, 더 어려운 것에 끊임없이 도전해야 한다"며 "최고의 경쟁력은 우리만이 할 수 있는 기술로 새로운 가치를 만들어낼 때 생긴다"고 말했다.

raul1649@newspim.com