쿠팡풀필먼트서비스, 김치통 2200개 기부…인천 취약계층 지원

AI 핵심 요약beta
- CFS는 12일 인천 소외계층 위해 김치통 2200개를 기부했다
- CFS는 11일 김장 대축제에 참여해 김치 보관 용기를 전달했다
- 기부한 김치통은 행사 김치를 소외계층에 전달할 때 사용됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 쿠팡풀필먼트서비스(CFS)는 인천 지역 소외계층을 위해 김치통 2200개를 기부했다고 12일 밝혔다.
CFS는 지난 11일 인천아시아드주경기장 남측광장에서 열린 '제3회 서로 나눔 김장 대축제'에 참여해 김치 보관 용기를 전달했다.
이번 행사는 인천서해구복지재단이 마련했다. 지역 기관·단체·기업이 함께 김장을 통해 취약계층을 지원하는 행사로, 올해 3회째를 맞았다.
CFS가 지원한 김치통은 행사에서 담근 김치를 지역 소외계층에 전달할 때 보관하는 데 쓰인다.
신순호 인천서해구복지재단 상임이사는 지역 취약계층에 필요한 물품을 지원한 CFS에 감사를 전했다.
CFS는 창원·광주·대구·충청·대전 등에서도 홀몸어르신과 자립준비청년, 독립유공자 후손을 지원하고 구호물품을 기탁하는 지역 사회공헌 활동을 해왔다.
kji01@newspim.com