버넥트, 보스턴다이내믹스 '스팟'에 AI 관제 기술 적용

에티버스와 협력해 제조·에너지·물류 등 산업현장 진출

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 버넥트가 글로벌 로봇기업 보스턴다이내믹스의 사족보행 로봇 '스팟'에 자체 개발한 관제 소프트웨어를 결합해 산업용 피지컬 AI 로봇 사업을 확대한다. 버넥트는 스팟의 국내 공인 리셀러인 에티버스와 업무협약을 체결했다고 12일 밝혔다.

이번 협력은 에티버스의 로봇 공급 역량과 버넥트의 관제 소프트웨어를 연계하는 방식으로 진행된다. 에티버스가 로봇 공급과 고객 영업을 담당하고, 버넥트는 산업현장별 점검 목적과 운영 환경에 맞춰 소프트웨어 적용 방안을 제안한다. 양사는 제조·에너지·플랜트·물류·공공 분야에서 로봇 기반 점검·시설관리·안전관리 솔루션의 공동 영업을 추진한다.

회사에 따르면 버넥트는 약 6년간 스팟 관련 기술을 연구하며 자율순찰과 AI 영상분석, 음성제어, 현장 데이터 통합관리 기능을 갖춘 관제 소프트웨어를 개발했다. 로봇은 한 번 다닌 경로를 기억해 순찰하고, 이동 중에는 바뀐 지형지물을 카메라로 실시간 판단해 피해간다. 순찰하며 수집한 영상과 센서 데이터를 분석해 설비와 작업환경의 이상 징후를 관리자에게 전달한다.

버넥트·에티버스 업무협약 체결 현장. [사진=버넥트]

영상 분석에는 현장 환경과 점검 대상에 맞춰 학습시킨 비전 AI를 적용한다. 외부망 연결이 어려운 현장에서는 관제 시스템을 내부망에 구축해 운영할 수 있다.

버넥트 관계자는 "산업용 로봇 시장에서는 기체 자체뿐 아니라 현장에 맞춰 로봇을 운용하고 수집된 데이터를 실제 점검·안전관리 업무로 연결하는 소프트웨어의 중요성이 높아지고 있다"며 "에티버스와의 협력을 통해 자체 로봇 관제 기술의 산업현장 적용과 상업화 기회를 확대해 나가겠다"고 말했다.

한편 양사는 향후 고객사 대상 현장 시연과 실증, 도입 타당성 검토 등을 공동 추진할 예정이다. 버넥트는 로봇 관제 소프트웨어와 기존 원격지원·디지털 트윈·AI 검사 솔루션을 연계해 산업현장의 점검부터 이상 징후 확인, 작업자 대응까지 지원하는 통합 솔루션으로 사업영역을 확대한다는 계획이다.

nylee54@newspim.com