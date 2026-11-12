엔비티, 올 3분기 매출액 286억원...전년비 24.4% ↑

AI 핵심 요약beta
- 엔비티는 12일 3분기 매출 286억원과 영업이익 19억원을 기록했다고 밝혔다
- 커머스 매출은 86억원으로 전분기 대비 2배 이상 성장했다
- 엔비티는 4분기 중 배당과 자사주 매입 방안을 공시할 예정이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 앱 수익화 솔루션 기업 엔비티가 3분기 연결 기준 매출액 286억원, 영업이익 19억원을 기록했다고 12일 밝혔다. 매출은 전년 동기 대비 24.4% 증가했으며, 당기순이익도 19억원으로 흑자전환했다.
회사에 따르면 3분기 누적 매출액은 763억원을 기록했다. 커머스 수익화 사업이 실적 성장을 주도했다. 3분기 커머스 매출액은 86억원으로 2분기 연속 전분기 대비 2배 이상 성장했으며, 누적 매출 비중도 19.3%로 늘었다. 월간 거래액은 1800억원 수준으로 전분기 대비 20% 증가했다.
주력인 광고 수익화 사업은 누적 매출의 약 72%를 차지했다. 국내 1위 오퍼월 네트워크 '애디슨 오퍼월'은 120여 개 제휴 매체와 월 1100만명 이용자를 확보하고 있다. 지난 7월 출시한 '애디슨X'는 3분기부터 중개 매출이 발생했다.
매출 성장에 따른 영업 레버리지 효과가 본격화됐다. 3분기 매출이 전년 동기 대비 24.4% 증가하는 동안 영업비용은 8% 늘어나는 데 그쳤다. 증가한 매출 56억원 중 약 65%인 36억원이 영업이익 증가로 이어졌다. 자체 AI 전환 인프라 'NBT Studio'를 활용해 신규 서비스 출시 기간을 약 4주로 단축했으며, 3분기에 신규 앱테크 서비스 3개를 출시했다.
한편 엔비티는 지난 8월 자본준비금 150억원을 이익잉여금으로 전환했으며, 이달 SK증권과 유동성공급 계약을 체결했다. 첫 배당과 자사주 매입 등 구체적인 주주환원 방안은 4분기 중 공시할 예정이다.
엔비티 관계자는 "3분기는 광고 수익화 사업의 안정적인 성장과 커머스 수익화 사업의 고성장이 맞물리며 영업 레버리지 효과가 본격화된 분기"라며 "AI 전환을 통한 생산성 향상으로 수익성을 강화하고, 주주환원 정책도 구체화하겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com