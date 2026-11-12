美민주당, '공화당 텃밭' 미시시피주 상원 의석도 따냈다

AI 핵심 요약beta
- 3일 미국 중간선거에서 민주당 스콧 콜롬 후보가 미시시피 상원의원에 당선됐다
- 민주당의 미시시피 상원의원 배출은 1982년 이후 44년 만이다
- 민주당은 공화당 상원의석 8곳을 탈환해 총 55석을 확보했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 지난 3일(현지시간) 치러진 미국 중간선거에서 민주당이 전통적인 공화당 강세 지역(텃밭)인 미시시피주 연방 상원의원 의석까지 확보했다.
11일 NBC뉴스는 개표가 98.7% 진행된 상황에서 민주당 스콧 콜롬 후보(득표율 49.2%)가 공화당 현역인 신디 하이드-스미스 상원의원(48.7%)을 꺾고 당선이 확실시 된다고 전했다.
미시시피주에서 민주당 소속 연방 상원의원이 배출된 것은 1982년 이후 44년 만이며, 흑인 연방 상원의원 당선은 남북전쟁 이후 국가 재건기(Reconstruction era) 이래 약 150년 만의 기록이다.
초박빙 접전 끝에 민주당이 현역 공화당 의석을 뒤집는 데 성공하면서, 민주당은 이번 중간선거에서 공화당이 보유하던 상원 의석 8곳을 탈환했다.
민주당은 상원 전체 100석 중 55석, 공화당은 44석 확보한 상태다.
아직 결과가 확정되지 않은 남은 주는 알래스카다. 개표가 84.3% 이뤄진 현재 민주당 후보 메리 펠톨라(49%)가 현역인 공화당의 댄 설리번 의원(47.2%)을 앞서고 있다.
wonjc6@newspim.com