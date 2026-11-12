KB증권, '내 컵 챌린지' 목표 달성…환경단체에 1000만원 기부

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임직원 다회용 컵 사용 인증 606건

환경정화·친환경 캠페인 지원 예정

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = KB증권이 임직원 참여형 환경·사회·지배구조(ESG) 캠페인 '내 컵 챌린지'를 마무리하고 환경단체에 1000만원을 기부했다. 임직원들의 다회용 컵 사용 인증 건수가 당초 목표를 초과하면서 기부금을 지역사회 환경보호 활동에 전달했다.

12일 KB증권에 따르면 지난 10월 한 달간 진행한 '내 컵 챌린지'에서 임직원들의 다회용 컵 사용 인증 건수는 총 606건으로 집계됐다. 당초 목표인 500건을 106건 초과 달성한 수치다.

이번 캠페인은 임직원들이 개인 텀블러나 사내 다회용 컵인 '깨비E컵'을 사용하는 모습을 인증하는 방식으로 진행됐다. KB증권은 인증 건수 500건을 달성하면 환경단체에 1000만원을 기부하기로 약속한 바 있다.

지난 7일(토) 와이퍼스 태안지부 활동 참가자들이 충남 태안군 근흥면 황골해변에서 기념 촬영을 하고 있다. [사진=KB증권]

기부금은 비영리 환경단체인 사단법인 '지구닦는사람들'에 전달돼 지역사회 환경정화와 환경보호 활동에 사용될 예정이다.

지구닦는사람들은 시민 참여형 플로깅과 환경 캠페인을 운영하는 단체다. 2020년부터 현재까지 시민 1만6173명이 참여해 총 2만3542kg의 쓰레기를 수거했다. 국내 최초 쓰레기 없는 마라톤인 '무해런'도 개최하고 있다.

이 단체는 지난 7일 충남 태안에서 플로깅 활동을 진행했으며 오는 14일 서울에서 일회용품 없는 소규모 달리기 대회 '미니 무해런'을 개최할 예정이다. 부산과 경남 지역에서도 해안 정화와 도심 플로깅 활동을 이어갈 계획이다.

황승용 지구닦는사람들 대표는 "일회용 컵 대신 개인 컵을 사용하는 KB증권 임직원들의 작은 실천이 모여 환경을 지키는 와이퍼스에게 큰 힘이 됐다"며 "캠페인에 참여한 임직원들과 이를 기부로 연결해 준 KB증권에 감사드린다"고 말했다. 이어 "앞으로도 더 많은 시민이 일상에서 환경보호 활동에 참여할 수 있도록 기회를 넓혀가겠다"고 전했다.

강진두·이홍구 KB증권 대표이사는 "임직원 한 사람 한 사람의 작은 실천이 환경보호를 위한 의미 있는 나눔으로 이어져 뜻깊다"며 "앞으로도 임직원이 함께하는 ESG 실천 문화를 확산하고, 지역사회와 연계한 친환경 활동을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

plum@newspim.com