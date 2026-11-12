CJ대한통운, 굿윌스토어에 1톤 트럭 후원…5개 매장 공동 활용

AI 핵심 요약beta
- CJ대한통운은 12일 굿윌스토어에 1톤 화물차량을 후원했다
- 후원 차량은 5개 매장이 기부물품 수거와 운송에 공동 활용한다
- 캠페인에는 1400여 건이 참여해 기부물품 4만6000여 점이 모였다
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두 차례 캠페인서 4만6000여점 기증
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = CJ대한통운은 밀알복지재단이 운영하는 굿윌스토어 밀알하남미사점에 기부물품 수거·운송을 위한 1톤 화물차량을 후원했다고 12일 밝혔다.
후원 차량은 굿윌스토어 5개 매장이 공동으로 사용한다. 각 매장은 이 차량으로 지역 기업과 기관을 방문해 기부물품을 직접 수거하고 운송할 예정이다.
이번 후원은 CJ대한통운이 밀알복지재단, 우리금융그룹과 함께 진행하는 물품기증 캠페인 '우리가 오네' 시즌2의 하나다. 지난달 30일 장애인 직업재활의 날을 계기로 기부물품 수거 역량을 높이기 위해 마련됐다.
'우리가 오네'는 개인이 사용하지 않는 의류와 생활용품 등을 기증하면 CJ대한통운의 배송망을 통해 굿윌스토어에 전달하는 캠페인이다. 굿윌스토어는 기증품 판매 수익금을 발달장애인의 경제적 자립을 지원하는 데 쓴다.
지난 7월과 10월 두 차례 진행된 캠페인에는 1400여 건의 참여가 이어졌고 기부물품 4만6000여 점이 모였다.
CJ대한통운은 택배 상자 광고와 오네(O-NE) 앱, 인스타그램 등으로 캠페인을 알렸다. 회사 관계자는 물류 역량을 활용해 지역사회 기부 참여를 확대하겠다고 밝혔다.
kji01@newspim.com