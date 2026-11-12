코나아이, 더현대 서울서 메탈카드 팝업 개최

코나카드만의 독창적 아이덴티티 대중 첫 공개

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 글로벌 핀테크 기업 코나아이가 오는 19일부터 25일까지 더현대 서울 지하 2층에서 주얼리·메탈카드 팝업스토어 '코나카드 아틀리에'를 연다고 12일 밝혔다.

이번 팝업은 카드를 결제 수단에서 개인의 정체성을 드러내는 오브제로 재정의하는 시도다. 기존에는 금융사가 정해진 디자인의 카드를 발급했지만, 이번 팝업에서는 소비자가 자신의 취향을 반영한 카드를 직접 선택하고 소장할 수 있다.

회사에 따르면 팝업에서 선보이는 모든 결제 오브제는 코나카드만의 독창적 아이덴티티를 담았다. 제공되는 카드는 한정 수량으로 제작되며 고유의 일련번호가 각인돼 희소성을 극대화했다. 주얼리카드와 메탈카드 등 100여 종의 디자인을 현장에서 만날 수 있으며, 마음에 드는 카드를 고르면 그 자리에서 바로 발급받을 수 있다. 팝업 오픈과 함께 백금을 소재로 한 한정판 하이엔드 카드도 처음 공개된다.

더현대 서울에서 열릴 주얼리·메탈카드 팝업스토어 '코나카드 아틀리에' 팝업 안내 이미지. [사진=코나아이]

팝업 공간은 '예술가의 작업실'을 모티브로 한 갤러리 형태로 꾸며진다. 방문객은 나무 가구가 놓인 아늑한 공간에서 메탈의 질감과 주얼리의 조형미를 갖춘 카드를 작품 감상하듯 둘러보고 직접 체감할 수 있다.

회사에 따르면 국내 프리미엄 카드 시장이 빠르게 성장하는 가운데 코나아이의 올해 1~9월 국내 메탈카드 수주량은 지난해 같은 기간보다 52% 증가했다. 메탈카드를 발주한 금융사도 2023년 4곳에서 올해 8곳으로 두 배가 됐다.

코나아이는 칩 운영체제(COS)부터 카드 완제품까지 직접 제조하는 기술력으로 국내외 카드사에 스마트카드와 메탈카드를 공급해 온 카드 제조사이며, 글로벌 메탈카드 시장에서 2위에 올라 있다.

조정일 코나아이 회장은 "이제 카드는 발급사가 정해 주는 결제 도구가 아니라, 고객이 자신의 정체성과 가치를 증명하기 위해 고르는 오브제"라며 "코나카드만의 독창적 디자인과 희소성을 담은 결제 오브제를 통해 카드의 패러다임이 바뀌는 현장을 많은 분들이 직접 경험해 보시길 바란다"고 말했다.

한편 코나아이는 이번 팝업을 시작으로 결제 오브제를 직접 경험하고 소장할 수 있는 오프라인 접점을 지속적으로 확대할 계획이다.

nylee54@newspim.com