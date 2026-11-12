카카오페이증권, AI로 이상거래 탐지 강화…"금융사기 차단"

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주식 매도·환전·입출고까지 탐지 확대

자금 흐름 분석·자금세탁방지 연계 강화

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 카카오페이증권이 인공지능(AI)을 활용한 이상거래탐지시스템(FDS)을 구축하고 이달부터 실제 거래에 적용했다. 주식 매도와 환전, 계좌 간 주식 이동까지 탐지 범위를 확대해 금융사기와 계정 도용에 대한 대응력을 높인다는 방침이다.

12일 카카오페이증권에 따르면 새롭게 도입한 AI FDS는 기존 이상거래 탐지 체계에 머신러닝 기반 위험 분석 기능을 결합한 시스템이다. 다양한 거래 정보와 금융사기 사례를 학습해 거래 간 연관성과 복합적인 위험 신호를 분석한다.

특히 탐지된 거래의 위험도와 판단 근거를 담당자에게 제시해 의심거래를 신속하게 확인하고 대응할 수 있도록 했다.

탐지 범위도 확대했다. 기존 입출금 거래와 계좌 개설뿐 아니라 ▲주식 매도 ▲환전 ▲다른 증권사 계좌와의 주식 입출고 ▲사용자 정보 변경 과정까지 이상 징후를 확인한다.

[이미지=카카오페이증권]

이를 통해 범죄자가 계정을 도용해 보유 주식을 매도한 뒤 대금을 출금하거나 다른 증권사로 주식을 옮기는 금융사기에 대응할 계획이다.

거래가 발생한 접속 환경과 자금 흐름도 분석한다. 입출금 패턴과 거래 간 연관성을 종합적으로 살펴 계정 도용이나 비정상적인 자금 이동을 탐지한다. 보이스피싱과 투자사기, 불법도박, 불법사금융 등에 증권 계좌가 악용되는 것을 막기 위한 조치다.

조직과 전문 인력도 보강했다. 카카오페이증권은 지난 3월 이상거래 탐지와 자금세탁방지(AML) 업무를 통합 운영하도록 조직을 개편했다. 이어 7월에는 금융권 경력 26년의 자금세탁방지·금융소비자보호 전문가를 책임자로 영입했다.

앞으로 이상거래 탐지 과정에서 확보한 정보를 자금세탁 여부 판단에 활용하고 고객센터와의 협업도 강화할 예정이다. 의심거래 발생 시 사용자 확인부터 상담과 보호 조치, 피해 대응까지 연계하는 체계를 구축한다는 계획이다.

카카오페이증권은 "금융사기가 여러 수단과 거래를 결합하며 진화하는 만큼, 개별 거래를 넘어 위험 신호와 자금 흐름을 함께 살피는 것이 중요하다"며 "AI FDS 구축을 계기로 시스템과 조직, 전문 인력 전반의 대응 역량을 높여 사용자가 안심하고 거래할 수 있는 환경을 만들어가겠다"고 밝혔다.

plum@newspim.com