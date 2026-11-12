대신자산운용, 주주환원고배당펀드 설정액 2000억원 '돌파'

AI 핵심 요약beta
- 대신자산운용은 12일 주주환원고배당펀드 설정액이 2000억원을 돌파했다고 밝혔다
- 펀드는 배당과 자사주 매입·소각에 적극적인 기업에 투자하는 전략을 활용한다
- 증시 변동성 확대와 주주환원 확대 기대감이 자금 유입을 이끈 것으로 풀이된다
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배당·자사주 매입 우량주 선별 투자
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 대신자산운용의 '대신 주주환원고배당펀드'가 출시 16영업일 만에 설정액 2000억원을 돌파했다. 국내 증시 변동성이 확대되는 가운데 배당과 자사주 매입·소각 등 주주환원에 적극적인 기업에 투자하려는 수요가 늘어난 영향으로 풀이된다.
12일 대신자산운용에 따르면 지난 11일 기준 대신 주주환원고배당펀드의 설정액은 2023억원을 기록했다. 지난달 6일 출시 이후 소프트클로징 기간을 제외한 16영업일 만이다.
대신자산운용은 증시 변동성 확대로 안정적인 배당 현금흐름에 대한 관심이 높아진 점을 자금 유입의 배경으로 꼽았다. 국내 기업의 주주환원율이 주요 선진국보다 낮은 만큼 향후 배당 확대와 자사주 매입·소각에 나서는 기업의 가치가 재평가될 수 있다는 기대도 반영됐다는 설명이다.
이 펀드는 배당과 자사주 매입·소각 등 주주환원 정책을 적극적으로 시행하는 기업에 투자한다. 종목 선정 과정에서는 기업의 배당금과 자사주 매입·소각 규모를 현재 주가와 비교해 주주환원 수준을 평가한다.
특히 주가 대비 주주환원 규모를 나타내는 '주주환원수익률'을 핵심 투자 지표로 활용해 투자 대상을 선별한다.
대신 주주환원고배당펀드는 대신증권을 포함한 16개 금융회사에서 가입할 수 있다. 자세한 상품 정보는 대신자산운용 홈페이지에서 확인할 수 있다.
이재우 대신자산운용 마케팅부문장은 "시장 변동성과 주주환원 확대 기대감이 펀드 투자 수요로 이어졌다"며 "차별화된 투자전략과 운용 역량을 바탕으로 대신만의 주주환원 투자 경쟁력을 만들어 나갈 것"이라고 말했다.
plum@newspim.com