하나증권, 청년 60명 대상 리서치센터 실무 경험 제공

AI 핵심 요약beta
- 하나증권이 12일 청년 60명에게 증권사 리서치센터 실무 경험을 제공했다
- 참여자들은 현직 애널리스트 멘토링을 받으며 3개 산업을 분석한다
- 모집은 22일까지 진행되며 산업 분석 프로젝트는 12월 1일 시작한다
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22일까지 모집·12월 1일 프로젝트 시작
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 하나증권이 금융권 취업을 준비하는 청년 60명을 대상으로 증권사 리서치센터 실무 경험을 제공한다. 현직 애널리스트의 멘토링을 통해 산업과 기업을 직접 분석하는 프로그램으로 약 8주간 진행한다.
12일 하나증권에 따르면 이번 프로그램은 고용노동부가 주관하는 '미래내일 일경험사업'의 일환으로 마련됐다. 금융권 인사관리(HR) 솔루션 기업 크래커박스(커리어하이)가 교육 설계와 프로그램 운영을 맡는다.
참여 청년 60명은 4명씩 팀을 구성해 ▲에너지 ▲유틸리티·전력기기 ▲건설 등 3개 산업 분야를 분석하는 프로젝트를 수행한다.
각 산업을 담당하는 하나증권 애널리스트가 멘토로 참여하며 주 1회 오프라인 피드백을 통해 기업 분석 방법과 리서치 업무 과정을 교육한다.
참여자 모집은 오는 22일까지 진행한다. 25일부터 27일까지 면접을 거쳐 29~30일 사전 직무교육을 실시한다. 본격적인 산업 분석 프로젝트는 12월 1일부터 시작한다.
황승택 하나증권 리서치센터장은 "하나증권 리서치센터가 쌓아온 분석 노하우를 금융권 취업을 준비하는 청년들과 나누고자 이번 프로그램에 참여하게 됐다"며 "청년들이 현직 애널리스트와 함께 산업을 분석하고 리서치 업무를 직접 경험하면서 금융투자업에 대한 이해를 넓힐 수 있도록 적극 지원할 것"이라고 말했다.
plum@newspim.com