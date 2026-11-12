[개장시황] 뉴욕증시 반등에도 국내 증시 보합권 등락

AI 핵심 요약beta
- 12일 국내 증시는 전 거래일 급등 뒤 차익 매물로 보합권에서 등락했다.
- 코스피는 개인 순매수에도 외국인과 기관 매도로 0.75% 하락했다.
- 코스닥은 외국인과 기관 매도로 1.36% 내렸고 환율은 1332.6원이었다.
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개인 매수, 외국인·기관은 매도 우위…코스닥 700선 공방
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 간밤 뉴욕증시가 인공지능(AI) 관련주 강세에 힘입어 반등한 가운데 12일 국내 증시는 보합권에서 등락하고 있다. 전 거래일 코스피와 코스닥이 각각 2.60%, 5.62% 오르며 급반등한 뒤 차익 실현 매물이 출회됐지만, 장 초반 하락 폭을 줄이며 상승 전환하는 등 방향을 탐색하는 모습이다.
한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 11분 기준 코스피 지수는 전 거래일 대비 40.18포인트(0.75%) 내린 5335.18에 거래되고 있다. 개인이 4907억원을 순매수하는 가운데 기관과 외국인은 각각 4091억원, 1238억원을 순매도하고 있다.
간밤 뉴욕증시에서는 AI 인프라 기업 코어위브의 실적 호조가 기술주 반등을 이끌었다. 코어위브가 3분기 매출이 시장 예상치를 웃돌고 연간 실적 전망을 높이면서 주가는 24.71% 급등했다. AI 인프라 투자에 대한 수익성 우려가 완화되자 네비우스와 어플라이드디지털도 각각 15.44%, 7.37% 올랐다. 엔비디아 역시 2.87% 반등했고 필라델피아 반도체지수는 5.86% 상승했다.
전 거래일 국내 증시도 강한 반등세를 보였다. 코스피는 외국인이 7761억원을 순매수한 데 힘입어 2.60% 오른 5375.36에 마감했다. 코스닥은 5.62% 급등한 705.10을 기록하며 700선을 회복했다. 반도체와 2차전지 관련주를 중심으로 매수세가 확산됐고, 코스닥시장에서는 이틀 연속 매수 사이드카가 발동됐다.
시가총액 상위 종목은 혼조세다. 삼성전자(0.24%), 삼성전자우(0.12%), 삼성전기(0.11%), KB금융(0.26%) 등이 오르고 있다. 반면 SK하이닉스(-1.72%), SK스퀘어(-1.01%), LG에너지솔루션(-2.09%), 삼성바이오로직스(-1.05%), 현대차(-1.28%), 삼성생명(-1.21%) 등은 하락 중이다.
같은 시각 코스닥 지수는 전 거래일보다 9.62포인트(1.36%) 내린 695.48을 기록하고 있다. 개인이 1253억원 어치 사들이고 있지만 외국인과 기관은 각각 1039억원, 197억원 어치를 팔아치우고 있다.
코스닥 시장에서는 알테오젠(-3.87%), 에코프로(-4.49%), 에코프로비엠(-4.62%), 주성엔지니어링(-2.52%), 레인보우로보틱스(-0.86%), 이오테크닉스(-1.07%), HLB(-1.17%), 리노공업(-0.96%) 등이 약세다. 반면 심텍(0.41%), 삼천당제약(0.05%)은 소폭 상승하고 있다.
한지영 키움증권 연구원은 "코스피와 코스닥은 여전히 과매도 상태에 놓여 있는 만큼 호재에 대한 주가 반응력이 높아질 수 있다"며 "속도 조절이 출현하더라도 이를 주식 비중 축소로 대응하는 전략은 후순위로 두고 가는 것이 적절하다"고 말했다.
한편 이날 오전 9시 기준 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 1332.6원을 기록했다.
rkgml925@newspim.com