[개장시황] 뉴욕증시 반등에도 국내 증시 보합권 등락

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전날 코스피 2.6%·코스닥 5.6% 급등 뒤 숨 고르기

개인 매수, 외국인·기관은 매도 우위…코스닥 700선 공방

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 간밤 뉴욕증시가 인공지능(AI) 관련주 강세에 힘입어 반등한 가운데 12일 국내 증시는 보합권에서 등락하고 있다. 전 거래일 코스피와 코스닥이 각각 2.60%, 5.62% 오르며 급반등한 뒤 차익 실현 매물이 출회됐지만, 장 초반 하락 폭을 줄이며 상승 전환하는 등 방향을 탐색하는 모습이다.

한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 11분 기준 코스피 지수는 전 거래일 대비 40.18포인트(0.75%) 내린 5335.18에 거래되고 있다. 개인이 4907억원을 순매수하는 가운데 기관과 외국인은 각각 4091억원, 1238억원을 순매도하고 있다.

[서울=뉴스핌] 김규빈 기자 = 12일 코스피 지수가 전 거래일보다 10.58포인트(0.20%) 오른 5385.94로 출발했다. 코스닥 지수는 전 거래일보다 1.88포인트(0.27%) 내린 703.22에 시작했다. 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 오전 9시 기준 1332.6원에 거래되고 있다. 이날 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 2026.11.12 starbean@newspim.com

간밤 뉴욕증시에서는 AI 인프라 기업 코어위브의 실적 호조가 기술주 반등을 이끌었다. 코어위브가 3분기 매출이 시장 예상치를 웃돌고 연간 실적 전망을 높이면서 주가는 24.71% 급등했다. AI 인프라 투자에 대한 수익성 우려가 완화되자 네비우스와 어플라이드디지털도 각각 15.44%, 7.37% 올랐다. 엔비디아 역시 2.87% 반등했고 필라델피아 반도체지수는 5.86% 상승했다.

전 거래일 국내 증시도 강한 반등세를 보였다. 코스피는 외국인이 7761억원을 순매수한 데 힘입어 2.60% 오른 5375.36에 마감했다. 코스닥은 5.62% 급등한 705.10을 기록하며 700선을 회복했다. 반도체와 2차전지 관련주를 중심으로 매수세가 확산됐고, 코스닥시장에서는 이틀 연속 매수 사이드카가 발동됐다.

시가총액 상위 종목은 혼조세다. 삼성전자(0.24%), 삼성전자우(0.12%), 삼성전기(0.11%), KB금융(0.26%) 등이 오르고 있다. 반면 SK하이닉스(-1.72%), SK스퀘어(-1.01%), LG에너지솔루션(-2.09%), 삼성바이오로직스(-1.05%), 현대차(-1.28%), 삼성생명(-1.21%) 등은 하락 중이다.

같은 시각 코스닥 지수는 전 거래일보다 9.62포인트(1.36%) 내린 695.48을 기록하고 있다. 개인이 1253억원 어치 사들이고 있지만 외국인과 기관은 각각 1039억원, 197억원 어치를 팔아치우고 있다.

코스닥 시장에서는 알테오젠(-3.87%), 에코프로(-4.49%), 에코프로비엠(-4.62%), 주성엔지니어링(-2.52%), 레인보우로보틱스(-0.86%), 이오테크닉스(-1.07%), HLB(-1.17%), 리노공업(-0.96%) 등이 약세다. 반면 심텍(0.41%), 삼천당제약(0.05%)은 소폭 상승하고 있다.

한지영 키움증권 연구원은 "코스피와 코스닥은 여전히 과매도 상태에 놓여 있는 만큼 호재에 대한 주가 반응력이 높아질 수 있다"며 "속도 조절이 출현하더라도 이를 주식 비중 축소로 대응하는 전략은 후순위로 두고 가는 것이 적절하다"고 말했다.

한편 이날 오전 9시 기준 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 1332.6원을 기록했다.

rkgml925@newspim.com