이마트24, 명작 초판본 입힌 상품 7종 출시…책갈피 15종 동봉

AI 핵심 요약beta
- 이마트24가 12일 더스토리와 협업한 명작문학 상품 7종 출시를 밝혔다.
- 신상품은 13일부터 순차 출시되며 초판본 표지와 문장 책갈피를 담았다.
- 이마트24는 구매 고객 추첨으로 도서 세트 등 증정하고 30% 할인했다.
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이달 일부 결제수단 30% 할인
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 이마트24는 초판본 전문 출판 브랜드 더스토리와 협업한 명작문학 디자인 상품 7종을 오는 13일부터 순차 출시한다고 12일 밝혔다.
신상품은 베이커리·과자·간편식 등으로 구성됐다. 상품 포장에는 국내외 명작문학이 처음 출간됐을 당시의 초판본 표지 디자인을 적용했다.
각 상품에는 책갈피 15종 가운데 1종이 무작위로 들어 있다. 책갈피 앞면에는 초판본 표지, 뒷면에는 작품 속 문장이 담겼다.
책갈피 15종에는 별도의 문장과 반짝이는 소재를 적용한 히든카드 3종도 포함됐다.
이마트24는 신상품 구매 후 자사 모바일 앱에서 스탬프를 적립한 고객을 대상으로 추첨해 총 294명에게 초판본 세계문학 도서 세트, 어린왕자 다이어리와 달력, 키링북 등을 증정한다.
이달 한 달간 현대카드, 토스페이머니·계좌, 페이코포인트로 결제하면 신상품을 30% 할인한다.
이마트24는 자사 사회관계망서비스(SNS)를 통해 상품에 활용된 작품과 작가, 관련 문학 공간을 소개하는 콘텐츠도 선보일 예정이다.
kji01@newspim.com