NH투자증권, 300억원 이상 자산가 대상 해외주식·절세 세미나 개최

AI 핵심 요약beta
- NH투자증권은 11일 초고액 자산가 대상 글로벌 시장 세미나를 개최했다
- 예탁자산 300억원 이상 고객에게 해외주식·세무·절세 전략을 공유했다
- 패밀리오피스는 상속·증여와 가업 승계 등 종합 자산관리를 지원한다
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상속·증여 등 고액 자산가 절세 전략 점검
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = NH투자증권이 예탁자산 300억원 이상 초고액 자산가를 대상으로 2027년 글로벌 금융시장 전망과 투자전략을 공유하는 세미나를 개최했다. 해외 유망주 분석부터 세무 이슈와 절세 전략까지 고액 자산가를 위한 맞춤형 강연을 진행했다.
12일 NH투자증권에 따르면 지난 11일 서울 삼성동 파르나스호텔에서 패밀리오피스 서비스 가입 고객을 대상으로 'Exclusive Family Office Seminar'를 개최했다.
이번 행사는 예탁자산 300억원 이상인 패밀리오피스 고객만 초청한 비공개 세미나로 진행됐다. 2027년 글로벌 자산시장 전망과 투자전략을 중심으로 해외주식 투자 기회와 세무 현안을 다뤘다.
강연에서는 하재석 NH투자증권 연구위원이 '2027년 글로벌 자산시장 전망과 투자전략'을 발표했다. 이어 고민성 연구위원이 '2027년에 주목해야 할 해외주식 톱픽(Top-pick)'을 소개하고 송성진 세무사가 '2027년 세무 이슈와 절세 전략'을 설명했다.
NH투자증권의 패밀리오피스는 초고액 자산가를 대상으로 기업 성장과 자산관리, 가업 승계 등을 지원하는 종합 자산관리 서비스다.
특히 상속·증여와 가업 승계를 비롯해 가족법인과 사회공헌재단 설립 방안을 검토하고 설립 이후 운용까지 지원한다. 고객별 자산관리 과제를 구체화해 실행 단계까지 연계하는 데 중점을 두고 있다.
이재열 NH투자증권 WM사업부 대표는 "패밀리오피스 세미나는 리서치본부와 투자자문위원 등 사내 전문가의 통찰을 고객과 직접 나누는 자리"라며 "고객들이 시장 변화와 세무 이슈를 깊이 있게 살피고 가문에 맞는 자산관리 방향을 세울 수 있도록 세미나의 주제와 내용을 더욱 정교하게 구성하고 있다"고 말했다.
plum@newspim.com