E8 "주식병합으로 상장폐지 우려 해소"

AI 핵심 요약beta
- E8은 12일 5대1 주식병합으로 주가 기준 요건을 충족했다고 밝혔다
- E8은 시가총액 기준 미달에 따른 상장폐지 절차가 유예됐다고 설명했다
- E8은 기업가치 제고와 투명한 소통으로 시장 신뢰 회복에 나서겠다고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = E8이 5대1 주식병합을 통해 주가 기준 요건을 충족했다고 12일 밝혔다. E8은 이날 회사 홈페이지를 통해 주주 안내문을 게시하고 관리종목 지정 경위와 관련 요건 개선 현황, 향후 대응 방향을 설명했다.
회사 측은 "관리종목 지정 사유였던 주가 기준 미달 문제는 5대1 주식병합을 통해 관련 요건을 충족했으며 지난 4일 거래 재개 이후에도 해당 기준을 유지하고 있다"고 전했다.
회사에 따르면 시가총액 200억원 미달에 따른 상장폐지 절차는 지난 10월 7일 한국거래소의 결정으로 현재 유예된 상태다. 이에 시가총액 기준 미달이 지속되더라도 한국거래소의 추가 결정 전까지 즉시 상장폐지 절차가 진행되지 않는다.
E8은 관리종목 지정이 곧 상장폐지를 의미하는 것은 아니며 관련 요건을 충족하기 위한 노력을 지속하겠다는 입장이다. 향후 기업가치 제고와 시장 신뢰 회복에 역량을 집중할 방침이다. 특히 사업 진행 현황과 향후 계획 등을 시장에 투명하고 신속하게 공개해 주주 및 투자자와의 소통을 강화할 계획이다.
E8 관계자는 "최근 주가 하락과 관리종목 지정으로 주주 여러분께 심려를 끼쳐드린 점에 대해 깊이 사과드린다"며 "주주들의 우려를 조속히 해소할 수 있도록 기업가치 제고에 최선을 다하고 실질적인 성과를 통해 시장의 신뢰를 회복하겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com