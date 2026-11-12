CJ온스타일, K리그·산리오 굿즈 153종 판매…18일까지

AI 핵심 요약beta
- CJ온스타일은 12일 K리그·산리오 굿즈 153종을 한정 판매했다
- 온라인 팝업은 18일까지 열리며 K리그 29개 구단 상품을 선보인다
- 인형 키링·파우치·머플러 등 인기 협업 상품을 판매한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
7월 팝업에 4만8000명 방문
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = CJ온스타일은 K리그와 산리오캐릭터즈가 협업한 굿즈 153종을 온라인에서 한정 판매한다고 12일 밝혔다.
'2026 K리그×산리오캐릭터즈 태닝에디션' 온라인 팝업스토어는 이날 오전 10시부터 오는 18일까지 운영한다. K리그 29개 구단의 협업 상품을 선보인다.
이번 상품은 지난 7월 더현대 서울에서 열린 오프라인 팝업에서 먼저 판매됐다. 당시 열흘 동안 약 4만8000명이 방문했으며, 이후 수원 타임빌라스와 여의도 서울크루즈에서도 팝업이 열렸다.
온라인 팝업에서는 오프라인 판매 1위 상품인 인형 키링을 비롯해 투명 파우치, 짐색, 머플러, 레디백, 우양산, 4단 방석 등을 판매한다. 1부리그와 2부리그의 랜덤 부적 키링도 포함됐다.
CJ온스타일은 올해 '헬로키티×지수' 협업 상품과 KBO 10개 구단 공식 굿즈, 영화 '악마는 프라다를 입는다2' 관련 상품 등을 선보였다. 지난 11일에는 빅뱅 일본 콘서트 티켓 패키지 판매도 시작했다.
CJ온스타일은 오프라인 팝업을 방문하기 어려운 고객도 전국에서 협업 굿즈를 구매할 수 있도록 온라인 팝업을 기획했다고 설명했다.
kji01@newspim.com