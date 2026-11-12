에스엘즈, '철도 스마트·BIM·AI 기술 포럼'서 한국BIM학회장상 수상

AI 핵심 요약beta
- 에스엘즈는 11일 철도 시공 BIM 경진대회에서 한국BIM학회장상을 받았다
- 에스엘즈는 마커 없이 BIM과 현장을 정합하는 AR 검측 기술을 선보였다
- 해당 기술은 드론·로봇에 탑재돼 철도 현장의 품질과 안전을 높일 수 있다고 평가됐다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 건설 AI 스타트업 에스엘즈가 철도 건설 현장의 디지털 전환 기술로 한국BIM학회장상을 받았다.
12일 에스엘즈는 지난 11일 국가철도공단 본사에서 열린 '2026 철도 시공 BIM 경진대회 및 스마트·BIM·AI 기술 포럼'에서 한국BIM학회장상을 수상했다고 밝혔다.
회사에 따르면 에스엘즈는 '마커리스 BIM 정합 기반 AR 철도 시공 검측 기술'을 발표했다. 현장에 물리적 마커를 설치하지 않고도 3차원 BIM(건설정보모델링) 데이터와 실제 철도 시공 현장을 정밀하게 정합해 증강현실(AR) 기반으로 시공 품질을 검측할 수 있는 기술이다.
드론과 로봇에 탑재해 활용 가능해 작업자의 접근이 어렵거나 안전사고 위험이 높은 철도 건설 현장에서도 시공 상태를 신속하고 정확하게 확인할 수 있다는 것이 특징이다. 한국BIM학회는 이 기술이 시공 오차를 효과적으로 관리하고 품질과 안전성을 동시에 확보할 수 있다고 평가했다.
이유미 에스엘즈 공동대표는 "국가철도공단과 한국BIM학회가 주관하는 기술포럼에서 당사의 AR·BIM 융합 기술력을 인정받게 돼 의미 있다"며 "앞으로 철도와 건설, 플랜트 등 다양한 산업 현장에서 안전성과 생산성을 높일 수 있는 공간지능 기반 디지털·AI 기술을 고도화해 나가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com