한울소재과학, KISTI 양자암호통신 시험환경 구축 사업 최종 낙찰

AI 핵심 요약beta
- 한울소재과학은 12일 KISTI 사업 최종 낙찰자로 선정됐다고 밝혔다
- 이기종 양자암호통신 장비를 연계한 시험환경 구축·운영을 지원한다
- 양자키 생성부터 암호화·전송까지 연동성과 서비스 적용성을 검증한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 한울소재과학이 한국과학기술정보연구원(KISTI)의 '이기종 양자암호통신망 시험환경 구축·운영 및 양자암호 서비스화 검증 지원' 사업 최종 낙찰자로 선정됐다고 12일 밝혔다.
회사에 따르면 이번 사업은 서로 다른 양자암호통신 장비를 연계한 시험환경을 구축·운영하고 양자암호 기술의 서비스 적용 가능성을 검증하는 용역이다. 임차 장비 제공과 운영 지원을 포함해 시험환경의 안정적인 운영과 검증 업무를 지원할 예정이다.
한울소재과학은 양자키분배장비(QKD), 양자키관리시스템(QKMS), 암호화장비 및 광전송장비를 연계하는 기술을 바탕으로 시험환경 구축·운영을 지원한다. 양자키의 생성·관리부터 데이터 암호화·전송까지 각 기능이 연동되는 과정을 점검하고 실제 서비스 적용에 필요한 운용성을 확인할 계획이다. 장비 운영 중 장애가 발생하면 72시간 이내에 해결 지원 방안을 마련해 시험환경의 안정적인 운영을 뒷받침한다.
한울소재과학은 통신사업자와 국가·공공 및 자가통신망 분야에서 축적한 광전송장비 개발·공급 경험을 바탕으로 양자암호통신 기술의 사업화를 추진해왔다. 회사 관계자는 "이기종 양자암호통신 장비의 연동과 서비스 적용을 검증하는 사업을 책임 있게 수행하겠다"며 "안정적인 운영 지원 경험을 양자암호통신 사업화 역량으로 이어가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com