무보·KOTRA·우리은행, '소부장' 기업 금융지원 손잡았다

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12일 KOTRA 본사서 3자간 MOU 체결

소부장 기업에 수입보험 우대금리 지원

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 한국무역보험공사(무보)와 대한무역투자진흥공사(KOTRA), 우리은행이 손잡고 소·부·장(소재·부품·장비)' 기업을 적극 지원할 방침이다.

이들 3사는 12일 KOTRA 본사에서 '공급망 수급 안정화 지원을 위한 업무협약'을 체결했다.

이번 협약은 통상환경의 불확실성이 커지면서 원자재와 핵심 소재·부품 수입자금 확보에 어려움을 겪는 소부장 중소·중견기업을 지원하기 위해 마련됐다.

세 기관은 각자 전문성을 결합해 국내 소부장 기업의 안정적인 원자재 수입을 지원하는 협력체계를 구축할 계획이다.

먼저 무보는 지원 대상 기업에 수입보험 한도를 최대 2배까지 확대하고 보험료 할인을 제공하는 등 우대지원에 나선다. 이를 통해 기업의 수입자금 조달 여력을 높이는 한편, 금융비용 부담도 완화할 수 있을 것으로 기대된다.

KOTRA는 네트워크를 활용해 금융지원이 필요한 기업을 발굴하고, 우리은행은 신용장 수수료와 대출금리 우대 및 최초 1회 수입보험료를 부담하며 지원사격에 나선다.

[자료=한구무역보험공사] 2026.11.12 dream@newspim.com

장영진 무보 사장은 "글로벌 공급망 불확실성이 커지는 가운데 핵심 소재·부품의 수급을 뒷받침할 금융지원체계를 구축했다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 유관기관과의 협력을 확대해 우리 기업들의 안정적인 원자재 조달과 공급망 경쟁력 강화를 적극 지원하겠다" 밝혔다.

김관묵 KOTRA 부사장 겸 경제안보통상협력본부장은 "이번 3개 기관의 민관 원팀 협력은 대외 불안정성으로 어려움을 겪는 우리 소재·부품·장비 중소·중견기업에게 공급망 버팀목이 될 것"이라며 "앞으로도 정책금융기관 및 시중은행과 협조를 확대해 기업들이 글로벌 공급망 경쟁력을 확보할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 강조했다.

dream@newspim.com