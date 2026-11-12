TBH글로벌 '마인드브릿지', 겨울 의류 판매 호조…베트남 생산 확대

FW 시즌 누적 매출 19% 증가, 점퍼 판매량 81% 급증

인기 상품 추가 생산·공급…겨울 성수기 수요 대응 강화

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = TBH글로벌의 패션 브랜드 '마인드브릿지'가 가을·겨울(FW) 시즌 초반 판매 증가세를 보이고 있다. 겨울 아우터와 여성복을 중심으로 매출이 늘어난 가운데 베트남 생산 기반을 활용해 인기 상품의 추가 물량 확보에도 나선다.

12일 TBH글로벌은 올해 10월 기준 마인드브릿지의 FW 시즌 상품 누적 매출이 전년 동기 대비 19% 증가했다고 밝혔다.

회사는 올해 겨울 상품의 출고 시점을 앞당기고 공급 물량을 확대해 시즌 초반 수요에 대응했다. 이에 따라 겨울 아우터인 코트와 점퍼의 판매량은 전년 동기 대비 20% 증가했으며, 이 가운데 점퍼 판매량은 81% 늘었다.

TBH글로벌 로고. [사진=TBH글로벌]

여성복 부문에서도 성장세가 이어졌다. 올해 누적 매출 기준 여성복은 전년 동기 대비 30% 증가해 남성복 증가율인 5.7%를 웃돌았다. 마인드브릿지는 여성복 라인인 '마인드브릿지 우먼'을 중심으로 상품 구성을 확대하고 있다.

TBH글로벌은 11월부터 코트와 경량패딩을 주력 상품으로 내세워 겨울철 수요에 대응할 계획이다. 코트는 알파카와 캐시미어 혼방 소재를 활용한 제품을 중심으로 구성했다. 여성복에서는 알파카 혼방 하이넥 더플코트와 핸드메이드 벨티드 맥코트, 남성복에서는 캐시미어 혼방 발마칸 코트 등을 선보이고 있다.

경량패딩은 출퇴근과 일상생활에서 활용할 수 있는 제품군을 중심으로 확대했다. 중경량 시어쉘 패딩과 라이트 후드 패딩, 스웨이드 집업 패딩 블루종 등 다양한 상품을 판매하고 있다.

판매 증가에 대응하기 위한 생산 및 공급 체계도 강화하고 있다. TBH글로벌은 최근 설립한 베트남 법인을 기반으로 생산 역량을 확대하고 있으며, 마인드브릿지 주력 상품의 추가 수요에 대비해 사전 재주문(리오더)을 진행했다. 추가 생산 물량은 11월 중 순차적으로 입고될 예정이다.

회사는 베트남 생산 기반을 활용해 인기 상품의 추가 생산에 필요한 기간을 단축하고, 성수기 수요 변화에 신속하게 대응한다는 계획이다. 이를 통해 상반기 두 자릿수 성장세를 하반기에도 이어간다는 방침이다.

TBH글로벌 관계자는 "자체 생산시설을 통한 생산 역량 확대에 나선 배경에는 판매 성장이 있다"며 "올해 전반적으로 주력 상품의 수요가 시즌 초반부터 빠르게 늘면서 인기 품목을 적기에 추가 생산·공급할 수 있는 대응력이 성장의 핵심 과제로 떠올랐다"고 말했다.

이어 "베트남 법인을 통해 생산 역량을 확대하고 리드타임을 줄여 수요 대응 속도와 생산 효율을 동시에 높여나갈 계획"이라며 "그 효과는 극성수기 주력 상품인 코트와 경량패딩을 중심으로 이번 FW 시즌부터 본격화될 전망이며, 11월에는 타임아웃을 비롯한 주요 이벤트가 집중돼 있는 만큼 다방면의 시너지 효과가 극대화될 것으로 기대한다"고 밝혔다.

한편 TBH글로벌은 마인드브릿지와 베이직하우스, 아쿠아스큐텀, 쥬시쥬디 등의 브랜드를 운영하고 있다. 향후 베트남 법인을 기반으로 적시생산(JIT) 체계를 구축해 재고 관리와 수요 대응 역량을 강화할 계획이다.

nylee54@newspim.com