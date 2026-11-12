日 패밀리마트, 피지컬 AI 로봇 도입..."음료 알아서 채운다"

[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 일본 편의점 업체 패밀리마트가 인력난 해소를 위해 인공지능(AI)과 로봇을 결합한 '피지컬 AI' 시스템을 전국 매장에 도입한다. 상품 진열대의 재고 부족을 스스로 파악해 음료를 보충하는 로봇으로, 매장 업무에 AI 로봇을 본격적으로 활용하려는 시도다.

12일 NHK에 따르면 패밀리마트는 일본 벤처기업과 공동 개발한 음료 자동 보충 로봇을 2027년 1월부터 전국 매장에 본격 도입할 방침이다. 회사 측은 로봇 도입으로 음료 보충에 드는 시간을 약 70% 줄일 수 있을 것으로 기대하고 있다.

[사진=NHK 캡처]

로봇은 카메라로 매장 진열대를 촬영해 상품이 부족한지를 스스로 판단한다. 재고가 보관된 선반에서 필요한 음료를 골라 진열대에 채우며, 하루 최대 1800개를 보충할 수 있다. 쓰러진 상품을 감지해 올바른 위치에 다시 세우는 기능도 갖췄다.

단순히 부족한 상품을 채우는 데 그치지 않고 판매 데이터와 당일 날씨 등을 분석해 진열 우선순위도 정한다. 매출이 늘어날 것으로 예상되는 상품을 먼저 진열하는 방식이다. 매장 상황과 수요 변화에 맞춰 로봇이 작업 순서를 결정하는 셈이다.

패밀리마트는 2022년 일부 매장에 음료 보충 로봇을 도입한 뒤 작업 속도를 높이는 등 성능을 개선해 왔다. 이번 전국 확대는 기존 자동화 기술을 한층 고도화해 매장 운영 전반의 효율을 높이려는 움직임으로 풀이된다.

편의점 업계는 상품 진열과 계산, 청소 등 다양한 업무를 수행할 인력 확보가 과제로 떠오르고 있다. 특히 음료 보충은 반복 작업인 데다 상품을 옮기고 진열하는 과정에서 신체적 부담도 크다. 패밀리마트는 로봇에 반복 업무를 맡기고 직원들이 매장 관리와 고객 응대에 더 많은 시간을 투입하도록 한다는 구상이다.

[사진=NHK 캡처]

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