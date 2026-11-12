KCC, HD현대중공업과 '대한민국색채대상' 그린상 수상

AI 핵심 요약beta
- KCC와 HD현대중공업은 12일 환경 색채 디자인 사업으로 그린상을 수상했다
- 양사는 사업장 용도와 위험 수준에 따라 안전색 적용 기준을 세분화했다
- 색채 디자인으로 안전 정보 전달력을 높이고 쾌적한 작업환경을 조성했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = KCC는 HD현대중공업과 공동 출품한 'HD현대중공업 사업장 환경 색채 디자인 개선 사업'이 '제24회 대한민국색채대상'에서 그린상(공간환경)을 수상했다고 12일 밝혔다.
이번 수상작은 대규모 산업현장에 체계적인 색채 디자인을 적용해 안전 정보의 전달력을 높이고 기업 정체성을 반영하며, 쾌적한 작업환경을 조성한 프로젝트다.
두 회사는 지난해 6월 환경 색채 디자인 개선을 위한 업무협약을 체결한 이후 조선사업부, 엔진사업부, 중형선사업부 등 HD현대중공업 사업장 내 건축물과 시설의 내·외부 색채 디자인 및 도장 공사를 진행해 왔다.
핵심은 공간의 용도와 위험 수준에 따라 안전색의 적용 기준을 세분화한 것이다. 빨강(금지), 노랑(주의), 초록(안내), 파랑(지시) 등 각 색상이 지닌 의미를 바탕으로, 정보의 중요도와 주변 환경과의 색채 대비를 고려해 색채 계획을 수립했다.
KCC 관계자는 "두 회사의 협업을 통해 안전 정보 전달과 작업환경 개선에 색채 디자인을 접목한 성과"라며 "앞으로도 색채 전문성과 제품 기술력을 바탕으로 고객사의 안전하고 쾌적한 작업환경 조성에 기여하겠다"고 말했다.
tack@newspim.com