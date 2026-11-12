"아이컴포넌트, 필름 수요 증가에 증설 추진…신사업 성장" - 밸류파인더

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상반기 코팅설비 가동률 81.7%…내년 2월 증설 완료

태양전지·우주용 필름 개발로 중장기 매출처 확대 추진

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 독립리서치 밸류파인더는 12일 전자가격표시기(ESL)·QD TV용 배리어필름과 노트북·태블릿용 광학필름을 생산하는 아이컴포넌트에 대해 배리어 코팅필름 매출 확대와 설비 증설을 바탕으로 실적 성장세가 이어질 것으로 전망했다.

페로브스카이트 태양전지용 배리어필름 양산 적용 테스트도 진행 중으로 중장기 성장동력 확보가 기대된다고 분석했다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.

이충헌 밸류파인더 연구원은 "배리어 코팅필름 매출이 빠르게 증가하며 상반기 실적을 견인했다"며 "고부가 제품 판매 확대와 생산 효율화에 따른 원가 절감 효과가 이어질 경우 수익성 개선세도 지속될 가능성이 높다"고 밝혔다.

아이컴포넌트 로고. [사진=아이컴포넌트]

아이컴포넌트의 올해 상반기 매출은 216억원으로 전년 동기 대비 23.6% 증가했고 영업이익은 약 53억원으로 77.9% 늘었다. 영업이익률은 24.5%를 기록했다.

실적 개선은 배리어 코팅필름이 이끌었다. 상반기 배리어 코팅필름 매출은 178억원으로 전년 동기 대비 64.9% 증가했다. 전체 매출에서 차지하는 비중도 82.3%까지 높아졌다. 상반기 수출 비중은 85.7%로 집계됐다.

ESL 수요 확대도 배리어필름 판매 증가로 이어질 것으로 전망됐다. 기존 QD TV용으로 공급하던 배리어필름의 적용처가 ESL과 모니터 등으로 넓어지고 있기 때문이다. ESL은 매장 상품 진열대마다 설치되는 만큼 대형 유통업체의 도입 점포가 늘어날수록 관련 필름 수요도 증가하는 구조다.

이 연구원은 "대형 유통업체의 ESL 도입 확대에 따라 배리어필름 판매 증가가 기대된다"며 "고객사들이 기존 QD TV용 제품의 적용처를 ESL과 모니터 등으로 확대하고 있다"고 설명했다.

수요 증가에 대응한 증설도 진행 중이다. 아이컴포넌트의 올해 상반기 코팅 부문 가동률은 81.7%를 기록했다. 회사는 디스플레이와 태양전지용 수요 확대에 대응하기 위해 지난 6월 55억원 규모의 설비 증설을 결정했으며 내년 2월 완공을 목표로 하고 있다.

중장기 성장 분야로는 페로브스카이트 태양전지용 배리어필름이 제시됐다. 필름형 페로브스카이트 태양전지는 가볍고 유연하지만 수분과 산소에 민감해 이를 차단하는 보호필름이 필요하다.

아이컴포넌트는 2024년 유럽 플렉시블 태양전지 업체에 배리어필름을 공급했으며 현재 국내외 약 30개사에 샘플을 공급하고 있다. 일본 업체들과도 양산 적용 테스트를 진행 중이다.

이 연구원은 "페로브스카이트 태양전지용 배리어필름은 중장기 신규 성장동력으로 주목할 필요가 있다"며 "실증을 거쳐 상용 공급으로 전환될 경우 ESL 중심의 매출 구조가 태양전지용 고부가 제품으로 확대될 수 있다"고 말했다.

우주 태양전지용 필름도 신규 사업으로 추진하고 있다. 회사는 지난 9월 글로벌 우주기업에 극한 온도와 자외선, 방사선 환경에 대응하는 샘플을 공급했다. 향후 실증 결과에 따라 상용 공급 여부가 결정될 전망이다.

밸류파인더는 ESL과 디스플레이용 배리어필름을 기반으로 안정적인 실적을 확보하는 가운데 페로브스카이트 태양전지와 우주용 필름이 상용화 단계로 넘어갈 경우 제품군과 매출처가 확대될 것으로 전망했다.

nylee54@newspim.com