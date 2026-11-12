삼성전자·IOC, 다카르 청소년올림픽서 혁신가 지원

기술로 지역사회 문제 해결하는 학생들 소개

삼성전자∙IOC, 스포츠·기술 협력 및 임팩트 프로그램

[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 삼성전자와 국제올림픽위원회(IOC)가 아프리카에서 처음 개최된 '다카르 2026 청소년올림픽'에서 청소년 혁신가들을 지원했다.

삼성전자는 세네갈 다카르에서 열린 삼성 솔브포투모로우 프로그램에 참여한 학생들이 지역사회 문제 해결을 위해 개발한 솔루션을 선보이고 여러 나라 학생들과 아이디어를 교환했다고 12일 밝혔다. 솔브포투모로우는 청소년들이 과학·기술·공학·수학(STEM) 역량을 활용해 지역사회 문제를 직접 해결하도록 돕는 삼성전자의 글로벌 사회공헌 프로그램이다.

이번 행사에서 삼성전자와 IOC는 '스포츠와 기술'을 주제로 '솔브포투모로우 임팩트 프로그램'을 공동 운영했다. 글로벌 앰배서더로 선발된 학생들은 국제무대에서 프로젝트를 소개할 기회를 얻었다.

2026년 남아프리카공화국 솔브포투모로우 우승팀 The Brick Beast가 솔루션을 발표하고 있다. [사진=삼성전자]

양 기관은 다카르 코르니슈 웨스트 라이브 사이트에 전시를 마련했다. 11월 1일부터 13일까지 진행된 전시에서는 앰배서더들의 솔루션과 개발 과정을 선보였다. 개막 행사에서는 '글로벌 변화의 중심에 선 청소년'을 주제로 패널 토론이 열렸다.

앰배서더들은 케냐와 레바논의 IOC 영 리더들과 함께 아프리카 청소년들이 겪는 사회문제를 주제로 한 워크숍에 참여했다. 기술로 지역사회 문제를 해결해온 학생들과 스포츠로 변화를 만들어온 IOC 영 리더들이 경험을 나눴다.

삼성전자와 IOC는 2024년 파리 하계올림픽에서 솔브포투모로우 앰배서더를 처음 운영했으며, 2026년 밀라노 코르티나·코르티나담페초 동계올림픽에서도 미래 인재 육성을 지속하기로 했다. 2028년 LA 올림픽으로 이어지는 올림픽 파트너십을 바탕으로 양 기관은 협력을 지속할 계획이다.

조시정 삼성전자 DX부문 사회공헌단장 겸 피플팀장 부사장은 "학교와 지역사회의 문제 해결에 나섰던 앰배서더들이 이제 자신들의 솔루션을 세계에 소개하고 있다"며 "앞으로도 IOC와 협력해 청소년들이 새로운 배움과 자신감을 바탕으로 성장하고, 지역사회에 더 큰 변화를 만들어 갈 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

제임스 맥레오드 IOC 국가올림픽위원회(NOC) 관계·올림픽 연대·올림피즘365 국장은 "솔브포투모로우 앰배서더들과 다카르 청소년들의 만남은 아이디어를 나누고 서로 배우며, 창의성과 기술, 스포츠를 접목해 무엇을 할 수 있는지 확인하는 뜻깊은 기회"라고 밝혔다.

raul1649@newspim.com