HLB라이프케어-종근당, 연속혈당측정기 판매 계약

AI 핵심 요약beta
- HLB라이프케어는 13일 종근당과 연속혈당측정기 피코링 국내 판매 계약을 체결했다.
- 종근당은 병·의원과 종근당몰을 통해 피코링을 유통·판매할 예정이다.
- 피코링은 최대 15일간 혈당을 측정하고 앱과 대시보드로 데이터를 관리하는 기기다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= HLB라이프케어가 종근당과 연속혈당측정기(CGM) '피코링'의 국내 판매 계약을 체결했다고 13일 밝혔다.
회사에 따르면 종근당은 병·의원과 종근당몰 등을 통해 피코링을 유통·판매하게 된다. 종근당의 당뇨병 치료제 포트폴리오와 영업 네트워크를 활용해 당뇨병 환자와 의료진에게 혈당 관리 솔루션을 제공하는 것이 목표다.
피코링은 2세 이상 소아 당뇨환자부터 성인까지 사용 가능한 초소형 연속혈당측정기다. 동전보다 작은 센서를 부착해 15일간 24시간 연속으로 채혈 없이 혈당 변화를 측정할 수 있다. 방진·방수 성능(IP68 등급)을 갖춰 일상생활에서의 사용 편의성을 높였다.
측정된 데이터는 전용 스마트폰 앱 '마이피코링'을 통해 의료진, 환자, 보호자가 함께 공유·관리할 수 있다. 혈당의 상승·하강 추이 등 변화 패턴을 실시간으로 파악할 수 있어 기존 자가혈당측정기나 당화혈색소 검사로는 확인하기 어려운 혈당 변동 정보를 제공한다. 의료기관에서는 의료진 전용 환자 모니터링 웹 대시보드를 통해 상세한 측정 데이터를 모니터링하고 AI 기반 분석 리포트를 받을 수 있다.
HLB라이프케어 관계자는 "종근당과의 긴밀한 파트너십 구축과 협력을 통해 연속혈당측정기 보급 확대와 당뇨환자의 삶의 질 향상에 실질적으로 기여할 수 있도록 노력하겠다"라고 밝혔다.
종근당 관계자는 "이번 계약을 통해 연 평균 40% 이상 빠르게 성장하는 국내 연속혈당측정기 시장으로 당뇨 관련 분야를 확대하게 됐다"며, "종근당의 당뇨병 치료제 포트폴리오와 영업네트워크를 기반으로 피코링의 시장 경쟁력을 강화하고, 환자와 의료진들에게 보다 효과적인 혈당 관리 솔루션을 제공할 것"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com