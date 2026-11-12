재킷도 가방도 디올…이부진, 디올 CEO 학위식서도 빛난 '패션 경영'

흑백 체크 재킷에 카로 파우치백…'30년 지기'에 예우 갖춰

2023년 아르노 일가 만남서도 디올 선택…단둘이 손하트도

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 이부진 호텔신라 사장이 디올 의류와 가방을 착용하고 델핀 아르노 크리스찬 디올 회장 겸 최고경영자(CEO)의 이화여대 명예박사 학위 수여식을 찾았다. 축하할 상대의 브랜드로 차림을 완성한 데 이어 행사 마지막에는 함께 손하트를 만들며 각별한 친분을 드러냈다. 오랜 사업 파트너를 향한 예우를 옷차림에 담은 '패션 경영'으로 읽힌다.

이 사장은 12일 오전 서울 서대문구 이화여대 음악관 김영의홀에서 열린 아르노 CEO의 명예 경영학박사 학위 수여식에 참석했다. 오전 10시 4분 차량에서 내린 그는 레드카펫이 깔린 입구를 지나 행사장으로 들어섰다.

이부진 호텔신라 사장이 12일 오전 서울 서대문구 이화여대에서 열린 델핀 아르노 디올 회장 겸 최고경영자(CEO)의 명예 경영학박사 학위 수여식에 참석하고 있다. 이 사장은 디올 체크 재킷에 검은색 부츠컷 슬랙스를 입고 디올 '카로 플랩 파우치백'을 맸다. [사진=남라다 기자]

이날 이 사장은 아르노 CEO와의 친분을 고려한 듯 디올 재킷과 가방을 선택했다. 하운즈투스 체크 패턴의 재킷에 검은색 부츠컷 슬랙스를 매치하고, 구두와 가방도 검은색으로 통일했다. 절제된 색상과 허리선을 살린 재단으로 단정하면서도 세련된 '올드머니룩'을 완성했다.

재킷은 디올의 하운즈투스 체크 패턴 제품으로 추정된다. 하운즈투스는 사냥개의 이빨 모양을 닮아 붙여진 이름으로, 독특한 격자무늬가 반복되는 패턴이다. 어깨선을 부드럽게 감싸고 허리를 잘록하게 잡은 뒤 골반 부근에서 밑단이 퍼지는 형태가 돋보였다.

디올의 하운즈투스 재킷은 출시 연도와 디자인에 따라 여러 버전이 있으며, 가격은 500만~870만원대로 알려져 있다.

가방은 디올의 '카로 플랩 파우치백'을 맸다. 유연한 송아지 가죽에 디올 특유의 까나쥬 스티칭과 'CD' 트위스트 잠금장치를 더한 제품이다. 검은색 가방의 입체적인 무늬가 흑백 체크 재킷과 어우러져 차분한 옷차림에 포인트를 줬다.

카로 라인은 디올의 대표적인 클래식 백 라인으로, 공식 홈페이지에서 신상품 가격은 크기에 따라 460만~620만원대로 책정돼 있다.

디올 수장의 경사를 축하하는 자리에서 재킷과 가방을 같은 브랜드로 맞췄다는 점도 눈길을 끌었다. 협력사의 제품을 직접 착용해 브랜드에 대한 관심과 존중을 표현한 것으로 해석할 수 있다.

이 사장이 아르노 일가와 만나는 자리에서 디올 의류를 선택한 것은 이번이 처음이 아니다. 2023년 3월 베르나르 아르노 루이비통모에헤네시(LVMH) 회장 일가를 만났을 때도 흰색과 검은색이 섞인 하운즈투스 무늬의 디올 재킷을 입었다.

당시 이 사장은 모친 홍라희 전 리움미술관 관장과 함께 서울 용산구 리움미술관에서 아르노 회장 일가를 맞았다. 방한 일정에는 델핀 CEO도 동행했다. 당시에도 상대의 브랜드를 고려해 예우를 갖춘 의상이라는 해석이 나왔다.

양측의 교류에는 호텔신라와 LVMH의 오랜 사업 관계가 바탕이 됐다. 루이비통은 1991년 신라호텔에 국내 첫 매장을 열었다. 삼성가와 아르노 일가의 인연 속에서 이 사장과 델핀 CEO도 약 30년간 친분을 이어온 것으로 알려졌다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 이부진 신라호텔 사장(오른쪽)이 12일 오전 서울 서대문구 이화여자대학교 김영의홀에서 열린 델핀 아르노 크리스찬 디올 최고경영자(CEO)의 명예박사 수여식에서 기념사진을 찍고 있다. khwphoto@newspim.com

이날 두 사람의 가까운 관계는 수여식 마지막에 드러났다. 참석자들과 단체 기념사진을 찍은 뒤 이 사장과 아르노 CEO는 단둘이 카메라 앞에 섰다. 두 사람은 손하트를 지어 보이며 오랜 친분을 과시했다. 두 사람이 손하트를 지어 보이자 객석에서는 환호성이 터져 나왔다.

이날 수여식에는 이부진 사장 외에도 현정은 현대그룹 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장 부부, 신동빈 롯데그룹 회장과 장남 신유열 롯데지주 미래성장실장 등도 참석했다.

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