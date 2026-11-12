ABL생명, 설계사 업무 체험 게임 'FC 챌린지' 출시

AI 핵심 요약beta
- ABL생명은 12일 고객 참여형 콘텐츠 ‘FC 챌린지’를 선보였다
- FC 업무와 성장 과정을 게임으로 체험하고 보험 상담도 신청할 수 있다
- 참여자는 미션 수행으로 포인트를 쌓아 리워드로 교환할 수 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = ABL생명은 게임 요소를 접목한 고객 참여형 콘텐츠 'ABL생명 FC 챌린지'를 선보였다고 12일 밝혔다.
이 서비스는 고객이 보험설계사·재무컨설턴트(FC)의 업무와 성장 과정을 게임으로 체험할 수 있는 디지털 서비스다. 보험과 FC 직무를 쉽고 친근하게 접하도록 구성했으며, 체험 이후 FC 지원이나 보장분석 상담 신청으로 연결할 수 있다.
마케팅 전문기업 플레이키키와 협업해 '인턴에서 보험왕까지, 2주간의 FC 라이프'를 콘셉트로 기획했다. 참여자는 초청 링크로 접속해 본인 인증을 거친 뒤 신뢰형·친화형·분석형·전문가형 중 자신에게 맞는 캐릭터를 선택하고 2주간의 게임 시즌을 시작한다.
게임은 실제 FC의 성장 과정을 바탕으로 총 6개 챕터로 구성됐다. 참여자는 FC 자격시험과 AI 면접을 시작으로 신입 교육, 셀프 보장분석 등의 미션을 수행한다. 지인을 초대해 보장을 분석하거나 가상 고객의 상황에 맞는 보험을 설계하고 계약을 체결하는 미션에도 도전한다.
미션을 수행하며 게임 내 수수료를 쌓고 인턴에서 '보험왕'으로 성장하는 과정을 경험할 수 있다. 시즌 종료 시에는 개인 랭킹을 확인할 수 있다.
참여 리워드도 제공한다. 매일 출석하고 3종의 퀘스트를 완료하면 포인트를 적립할 수 있으며, 적립 포인트는 '행운 룰렛'에 사용하거나 커피 쿠폰 등으로 교환할 수 있다.
FC 직무에 관심이 있는 참여자는 FC 지원을, 보험 보장 점검이 필요한 참여자는 보장분석 상담을 신청할 수 있다. 시즌이 끝난 뒤 다음 시즌에 다시 참여하는 것도 가능하다.
서비스는 ABL생명 모바일 홈페이지와 인터넷보험 홈페이지에서 이용할 수 있다. ABL생명 고객은 담당 FC나 모바일 창구를 통해서도 참여할 수 있다.
ABL생명 관계자는 "보험을 어렵고 복잡하게 느끼는 고객들도 게임이라는 친숙한 콘텐츠를 통해 보험과 FC의 역할을 쉽고 재미있게 경험할 수 있도록 기획했다"며 "앞으로도 디지털 기술과 다양한 콘텐츠를 활용해 보험에 대한 고객 관심과 이해를 높일 수 있는 참여형 서비스를 확대해 나가겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com