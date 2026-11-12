전셋값 뛰자 갱신권 썼다…강남보다 비강남서 사용률 높아

전월세 갱신 비율 지난해보다 5.2%p 상승

갱신권 사용은 줄고 합의갱신 늘어

중구·성동·도봉 등 갱신권 비중 절반 넘어

강남3구는 하락

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 전셋값이 급등한 비강남권에서 계약갱신청구권(갱신권)이 주거비 부담을 줄이는 수단으로 활용되고 있다. 주변 시세만큼 보증금을 올려 새집을 구하기보다 갱신권으로 임대료 인상 폭을 제한해 거주를 이어가려는 수요가 반영된 것으로 해석된다.

서울 송파구 롯데월드타워 전망대 서울스카이에서 바라본 아파트 단지 모습. [사진=뉴스핌DB]

12일 국토교통부 실거래가시스템의 전월세 신고 자료에 따르면 올해 서울 아파트 계약 가운데 신규·갱신 여부를 확인할 수 있는 18만6724건 중 갱신계약은 8만6877건이었다. 전체의 46.5%로 지난해 연간 비중인 41.3%보다 5.2%포인트(p) 높다.

갱신계약의 비중은 커졌지만 갱신권을 행사한 비중은 낮아졌다. 갱신계약 중 갱신권을 사용한 비중은 지난해 49.2%에서 올해 43.1%로 6.1%p 하락했다. 반대로 임대인과 임차인이 합의해 계약을 연장한 비중은 50.8%에서 56.9%로 6.1%p 높아졌다.

갱신권을 행사해 계약을 연장하면 임대료 증액은 기존 보증금이나 월세의 5% 이내로 제한된다. 반면 다른 집을 새로 계약할 때는 오른 시세에 맞춰 보증금을 마련해야 한다. 신규 전셋값과 기존 계약금액의 차이가 클수록 갱신권으로 계약을 연장할 때 덜어낼 수 있는 자금 부담도 커지는 셈이다.

강남3구(강남·송파·서초구)에서도 갱신권 사용 비중이 모두 줄었다. 강남구는 지난해 54.3%에서 올해 44.4%로 9.9%p 낮아졌다. 서초구는 53.2%에서 39.2%로 14.0%p, 송파구는 48.1%에서 44.0%로 4.1%p 하락했다.

비강남권에서는 갱신권을 행사한 재계약이 절반을 넘는 지역이 여럿이었다. 중구가 56.2%로 서울 25개 자치구 중 가장 높았다. 성동구 55.6%, 도봉구 53.9%, 성북구 52.5%, 광진구 52.4% 순으로 뒤를 이었다.

비강남권 갱신권 사용 비중이 높은 것은 이러한 임대료 인상 부담을 줄이려는 수요가 상대적으로 두드러진 결과로 해석된다. 성북·노원 등 동북권에서는 전셋값이 두 자릿수 상승률을 기록하면서 기존 보증금에 추가 자금을 보태 비슷한 조건의 집을 구하기가 어려워졌다. 매물 부족과 대출 규제까지 겹치면서 갱신권을 활용해 기존 집에 머무는 선택의 중요성이 커진 셈이다.

전세만 따로 보면 갱신계약 비중은 52.7%였다. 이 가운데 갱신권을 사용한 비중은 53.3%로 집계됐다. 지역별 전세 갱신계약의 갱신권 사용 비중은 중구 66.2%, 종로구 64.2%, 성동구 62.2%, 동대문구 61.7%, 관악구 61.4% 등으로 60%를 웃돌았다.

비강남권의 높은 갱신권 사용 비중은 전셋값 상승에 따른 재계약 수요와 맞물린 것으로 풀이된다. 토지거래허가구역 확대와 매매·전세대출 규제 강화 등으로 전월세 매물이 줄고 주거 이동이 어려워진 점도 기존 계약을 연장하는 배경으로 꼽힌다.

한국부동산원에 따르면 올해 1~9월 서울 아파트 전셋값은 8.21% 상승했다. 성북구가 13.58%로 가장 많이 올랐고 노원구 12.96%, 강북구 10.75%, 성동구 10.69%, 도봉구 10.43%를 기록했다.

동북권의 누적 상승률은 11.13%로 서울 5대 권역 중 가장 높았다. 같은 기간 강남구와 서초구의 상승률은 각각 2.52%, 4.13%였다.

개별 단지에서도 신규 전세계약 금액이 크게 높아졌다. 성북구 길음동 래미안길음1차 전용 59.99㎡는 올해 초 4억8000만원에 신규 전세계약이 체결됐으나 지난달에는 6억5000만원에 계약됐다. 상승 폭은 35.4%(1억7000만원)다.

노원구 중계동 건영3차 전용 84㎡ 역시 올해 초 신규 전세계약 금액이 6억5000만~6억8000만원 수준이었으나 최근에는 8억5000만~8억7000만원으로 높아졌다. 연초보다 약 30%(약 2억원) 오른 수준이다.

박용석 알투코리아 부동산경제연구소장은 "서울 아파트 전세 물량 감소로 인해 전세가격 전세수급지수가 지속적으로 상승하고 있다"며 "실거주 우대 기조로 인해 전세물량 부족과 가격 상승 압력이 이어지는 모습"이라고 말했다.

chulsoofriend@newspim.com