펄어비스 '붉은사막 인핸스드', 골든 조이스틱 PC게임상

AI 핵심 요약beta
- 펄어비스는 11일 ‘붉은사막 인핸스드’로 올해의 PC 게임상을 수상했다
- 골든 조이스틱 어워드는 세계 최대 규모의 대중 투표 게임 시상식이다
- ‘붉은사막 인핸스드’는 최근 국제 게임 시상식에서 잇따라 수상했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 펄어비스의 '붉은사막 인핸스드'가 글로벌 게임 시상식 '골든 조이스틱 어워드 2026'에서 '올해의 PC 게임'을 수상했다. 이 상은 11일 영국 런던에서 개최된 시상식에서 결정됐다.
1983년부터 시작된 골든 조이스틱 어워드는 올해 44회를 맞았다. 게임 전문 매체와 업계 전문가, 전 세계 게이머들의 투표로 수상자를 결정하는 세계 최대 규모의 대중 투표 시상식이다.
붉은사막 인핸스드는 최근 국제 게임상을 잇따라 수상했다. 영국 게임 개발자 컨퍼런스가 주최하는 '디벨롭 스타 어워드'에서 '기술 혁신상'을, '중국 게임 혁신 어워드 2026'에서 '최고의 인터내셔널 게임상'을 받았다.
펄어비스는 지난 10월 30일 붉은사막의 첫 번째 다운로드 콘텐츠(DLC) '미지의 여정'을 출시했다. 글로벌 게임 리뷰 평점 사이트 메타크리틱에서 83점을 받았다.
플레이스테이션5, 엑스박스 시리즈 X|S, 스팀, 에픽게임즈 스토어, 애플 맥 등 다양한 플랫폼에서 플레이할 수 있다.
origin@newspim.com