재단법인 피플·편한소리보청기, 평택 취약계층에 3500만원 기탁

AI 핵심 요약beta
- 재단법인 피플과 편한소리보청기는 12일 평택시 취약계층에 3500만원 상당 현물을 기탁했다
- 이번 기탁은 세 기관 업무협약 체결 이후 첫 후속 사업으로 진행됐다
- 양 기관은 저소득층과 장애인 등 복지 사각지대 지원을 이어갈 계획이다
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10월 평택시사회복지협의회와 업무협약 후 첫 후속 사업
민간기관 협력 통한 지역사회 복지안전망 강화
[서울=뉴스핌] 정태선 기자 = 재단법인 피플(이사장 정유석)이 편한소리보청기(원장 이경미)와 함께 경기 평택시 취약계층 지원에 나섰다.
재단법인 피플과 편한소리보청기는 12일 평택시청 대외협력실에서 이웃돕기 전달식을 열고 저소득 가구와 장애인 지원을 위해 3500만원 상당의 현물을 기탁했다고 밝혔다.
이날 행사에는 최원용 평택시장을 비롯해 정유석 재단법인 피플 이사장, 신정근 노무법인 태양 대전충청지사 대표, 주하나 이사, 이경미·이수민 편한소리보청기 원장 등이 참석했다.
이번 기탁은 지난 10월 22일 재단법인 피플과 편한소리보청기, 평택시사회복지협의회가 체결한 업무협약의 첫 후속 사업이다. 세 기관은 지역 내 복지 사각지대에 놓인 이웃을 발굴하고 민간의 후원 자원을 연계하기 위해 협력체계를 구축했다.
특히 업무협약 체결 이후 한 달도 채 되지 않아 실질적인 후원으로 이어졌다는 점에서 민관 협력 기반의 지역사회 나눔 활동이라는 의미가 있다.
2010년 설립된 재단법인 피플은 고용노동부 소관 비영리법인으로 산업재해 노동자의 권익 보호와 사회복귀 지원을 비롯해 교육·연구·복지서비스 사업을 추진하고 있다. 최근에는 이주민과 다문화가정, 외국인 유학생 등 지역사회 취약계층을 대상으로 사회공헌 활동도 확대하고 있다.
평택시에 기반을 둔 청각 전문기관 편한소리보청기도 이번 기탁에 참여해 지역사회 복지 지원에 힘을 보탰다.
재단법인 피플은 앞으로도 평택시사회복지협의회와 편한소리보청기 등 지역 기관과 협력해 저소득층과 장애인을 비롯한 취약계층을 위한 지원사업을 지속적으로 추진할 계획이다.
windy@newspim.com